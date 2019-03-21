Çanakkale Zaferi yapılan sergi ile anıldı

Çanakkale’de kazanılan Zafer ve Çanakkale Şehitleri Düzce’de düzenlenen sergi ile anıldı. Çanakkale savaşları esnasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergide ayrıca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’da bulgur pilavı ve hoşaftan oluşan menüyü sergiyi gezmeye gelenlere ikram etti.

Türkün Dünyaya gücünü gösteren Çanakkale Zaferinin yıldönümü ve Şehitleri unutulmadı. Düzce Belediyesi Sergi Salonunda düzenlenen sergi ile o günlere ait fotoğraflar Düzcelilere sunuldu. Çilimli Dikmeli Ortaokul Müdürü Mehmet Günaydın tarafından organize edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin envanterinde bulunan fotoğrafların yer aldığı sergide ayrıca Çanakkale Savaşlarına ait bilgilere de yer verildi.

Düzce Belediyesi Mehter Takımının mini konseri ile başlayan sergide ayrıca Düzce Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan bir menüyü sergiyi gezmeye gelenlere ikram etti.

Sergi hakkında bilgiler veren Çilimli Dikmeli Ortaokul Müdürü Mehmet Günaydın, TBMM Çanakkale Savaşları arşivinde bulunan fotoğraflar ile Düzce’de yer alan fotoğrafların bir araya getirilerek Düzcelilere ve öğrencilere Çanakkale ruhunun canlandırılması için sergi açtıklarını söyledi.