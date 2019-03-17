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Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

17 Mart 2019 Pazar 19:00
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çanakkale Zaferi, bir varoluş destanıdır” ifadelerine yer verdi.


Rektör Prof. dr. Güner Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Prof. Dr. Dağlı, mesajında “Tarihi kahramanlıklarla dolu Türk Milleti’nin, bağımsızlığı için verdiği büyük mücadelenin en büyük ödüllerinden biri olan Çanakkale Zaferi, 104. yıldönümünde hala dünyaya ders vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberliğinden ödün vermeyen Türk Milleti’nin kazandığı zaferlerin temelinde inanç ve azminin olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Kuruluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük önemi olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda bir sembol olmuştur. Tarihimizin isimsiz kahramanlarının şehit olduğu bu toprakların her karışı kutsal bir emanettir. Bu kutsal emanettin üzerinde bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması en büyük arzumuzdur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çanakkale Geçilmez’ sözüyle tarihin hafızasına kazınan bu başarı, günümüzde tüm dünyanın ne anlama geldiğini manidar bir biçimde öğrendiği bir zafer olmakla kalmayıp, Türk vatanının her karış toprağının düşmanlar tarafından hiçbir şekilde geçilemeyeceğinin ifadesidir. Bu vesileyle Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu Cennet vatanı canları pahasına bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:00
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