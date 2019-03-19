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Çanakkale Zaferi, SANKO Okulları’nda da kutlandı

SANKO Okulları’nda düzenlenen törenlerle Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü kutlandı, şehitler anıldı.

19 Mart 2019 Salı 10:58
Çanakkale Zaferi, SANKO Okulları’nda da kutlandı

SANKO Okulları’nda düzenlenen törenlerle Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü kutlandı, şehitler anıldı.


Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, Liseler Müdürü Uğur Topuz, Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferinin tarihçesi hakkında bilgi verdikten sonra “Bizler öğretmeniz. Elimizde top yok, tüfek yok. Ama savaşçıyız. Gerekirse kanımızın son damlasına kadar savaşmayı da göze alırız. Görevimiz, bu kutsal anlayış, manevi duygular ve inançla kazanılmış vatan topraklarına kalbiyle inanacak, aklıyla savunacak gençler yetiştirmektir” dedi.


Ülger, “Biz sizlerle güçlenip var olacağımıza inanıyoruz. Siz gençlerin sanat ve bilim ufkuna daima inanan ve güvenen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve vatanımızın mutlak bağımsızlığını sağlamak uğruna şehit düşen tüm askerlerimize minnet duygularımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.


“Çanakkale’nin anadan, yardan, evlattan geçip, vatan diye diye can verenlerin destanı” olduğunu kaydeden Tarih Öğretmeni Ruken Sevinçkan ise,“Kimi Kayserili, kimi Antepli, kimi Ardahanlı, kimi Urfalı sayısız kaç yiğidin omuz omuza savaşarak yazdığı tarihtir Çanakkale. Siperdeki arkadaşının ölümünü görüp, onun düştüğü yere sadece bir dakika sonra öleceğini bildiği halde gözünü kırpmadan vazifeye atılan askerdir onlar. Şimdi soruyum sizlere, Vatan demek, ne demek? Şu anda üzerine bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınız da çizilmiş, her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Değil. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama o coğrafya parçası, canla ödenmişse bedeli, artık adı vatandır. Vatan demek hürriyettir, bağımsızlıktır, özgürlüktür. Bugün özgür şekilde yaşıyorsak, şu an hepiniz ciğerlerinize bu nefesi çekiyorsanız, unutmayın gençler, birileri nefesini kaybettiği içindir. Biz bu özgürlüğü yaşıyoruzve o yüzden nereden geldiğinizi ne yapmanız gerektiğini asla unutmayın” diye konuştu.


Tören, öğrencilerin sahnelediği muhteşem 18 Mart Oratoryosunun ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:58
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