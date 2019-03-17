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Çanakkale Zaferi, dev platoda canlandırıldı

Bağcılar’da kurulan 18 Mart 1915 Platosu’nda Çanakkale Zaferi canlandırıldı.

17 Mart 2019 Pazar 16:31
Çanakkale Zaferi, dev platoda canlandırıldı

Bağcılar’da kurulan 18 Mart 1915 Platosu’nda Çanakkale Zaferi canlandırıldı. Program sırasında tiyatro oyuncuları, kınalı kuzuların anneleri tarafından cepheye uğurlanışını ve komutanları tarafından karşılanışını mizansen olarak sunarken programda Büyük Zafer’in kazanılmasında önemli rol oynayan Seyit Onbaşı’nın topu kaldırışı da canlandırıldı.


Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı Bağcılar Belediyesince düzenlenen bir dizi sosyal ve kültürel etkinlikle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’na “18 Mart 1915 Platosu” kuruldu. Toprakla oluşturulan cephelerde aralarında 6 metrelik mesafe bulunan siperlerle yaşanan savaş birebir canlandırılırken oyunda temsili olarak toplar, tüfekler ve atlı süvariler yer aldı. Platoda, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze ulaşan savaş malzemeleri de sergilendi.


Program sırasında tiyatro oyuncuları, kınalı kuzuların anneleri tarafından cepheye uğurlanışını ve komutanları tarafından karşılanışını mizansen olarak sunarken programda Büyük Zafer’in kazanılmasında önemli rol oynayan Seyit Onbaşı’nın topu kaldırışı da canlandırıldı.


Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde eğitim gören öğrenciler, program hem Çanakkale Türkülerini seslendirdihem de semazen ve mehteran gösterimi yaptı.


Programa ilişkin bilgiler veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu yıl 10’uncusunu kuruyoruz bu platonun. Çanakkale Savaşlarının canlandırılması, özellikle gelecek nesillere aktarılması adına yaptığımız bir etkinlik. Bu yıl, seçim dolayısıyla kısa tuttuk, normalde 10 güne kadar devam ediyordu platomuzda etkinlikler. Çanakkale ile ilgili söylenecek o kadar söz var ki. Çanakkale Zaferi bizim için çok önemli. Sunisiyle, Kürdüyle, Alevisiyle kol kola mücadele eden dedelerimiz kucak kucağa yatıyorsa bu bayrak için vatan için, ezan için bir ortak paydada buluştuğu içindir. Gelecek nesiller için en güzel örneğimiz Çanakkale. Çanakkale’de ecdadımız her yönüyle destan yazmış"dedi.


Bağcılarlılar, platoda 17-20 Mart tarihleri arasında her gün 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde etkinliği izleyebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:31
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