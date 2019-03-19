0553 313 94 23

”Çanakkale Zaferi” anıldı

Sivas’ta Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümü dolayısı ile Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında program düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 14:21
”Çanakkale Zaferi” anıldı

Sivas’ta Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümü dolayısı ile Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında program düzenlendi.


Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı dolayısı ile düzenlenen program Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları çok amaçlı salonunda yapıldı. Programa okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


Programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, aziz şehitlere çok şey borçlu olduğumuzu dile getirdi. Çağan, “ Aziz şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti daima size minnettardır. Çocuklarımız çalışkanlıklarıyla, insanlıklarıyla, manevi değerlere saygılarıyla sizlere layık olmaya çalışacaklardır. Şehitlerimizin yolunda ülkemizi en güzel günlere ulaştıracaklarına inancım tamdır” dedi.


Programda Tarih Öğretmeni İrfan Kara’nın, Çanakkale Zaferi’nin gerçekleşme sürecinde yaşanan çeşitli kahramanlık hikayelerini öğrenciler ile paylaşması ile devam etti.Program öğrenciler tarafından şiir okunması ile devam etti. Program son olarak ise müzik öğretmeni İbrahim Üçinkülüğ ve öğrencilerinin Çanakkale türkülerini seslendirmesi ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a geriledi
    1. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    2. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    3. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    4. Doğudaki askerlerin kabusu oldu!..
    5. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    6. Selahattin Demirtaş cezaevinden mi..
    7. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    8. İstanbul'da utandıran görüntü!..
    9. Bolu’da, CHP’li başkan adayına..
    10. Türkiye’nin Kadın Profesyoneli..
    11. Ekoturizm uygulamalarını yerinde..
    12. FETÖ'nün futbol yapılanması davası
    13. Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Bizi..
    14. Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri..
    15. AGCO, yeni balya makinesi ve ödüllü..
    16. İhlas Kolejinde Çanakkale Şehitleri..
    17. Hilmi Güler: “Operasyon adamıyım"
    18. Vali Bilgin: "Büyüklerimize sahip..
    19. Sivas’ta patatesin üretimi ve..
    20. Nevşehir Belediyespor’da istifa
    21. Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Veda..
    22. Anne rahmindeki ikiz bebeklere..
    23. Öperek taciz cezası 6 yıl 8 aya..
    24. Murat Aydın: “AKDEM projesini..
    25. Kepez Kitap Fuarı’na rekor ziyaretçi
    26. Engelli adamın canice öldürülmesi..
    27. Yılmaz, tezgahta sebze meyve sattı
    28. Alkollü sürücü yolda arıza yapan araca..
    29. Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü
    30. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı