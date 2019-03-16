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Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle kutlanacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:09
Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle kutlanacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü konserle kutlanacak.


Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), Türk tarihinin önemli zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü, ziyaretçileri ile kutlayacak. Mehmetçiğin 104 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermediği Çanakkale Zaferi, 41 Burda AVM’ de 18 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de düzenlenecek ‘Çanakkale Zaferi Konseri’ nde ziyaretçilerle kutlanacak. 41 Burda AVM, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü için, gerçekleştirilecek ‘Çanakkale Zaferi Konseri’ ile ziyaretçilerine bu zaferi yeniden yaşatmayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:09
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