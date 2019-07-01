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Çanakkale yine eşsiz bir projeye ev sahipliği yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’ye yapılacak olan Askeri Sağlık Müzesi hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
Çanakkale yine eşsiz bir projeye ev sahipliği yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’ye yapılacak olan Askeri Sağlık Müzesi hakkında açıklamalarda bulundu. Turan, “Çanakkalemiz yine eşsiz bir projeye ev sahipliği yapacak” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1890’ların başında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Askeri Hastanenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek Çanakkale’ye tekrar kazandırılacağını belirttti. Turan, "Tarihin her hatırasını günümüze kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Troya Müzesi, Assos, şehitliğimizin düzenlenmesiyle Çanakkale’mize gelen ziyaretçi sayısında büyük bir artış oldu. Askeri Hastanenin onarılmasıyla farklı bir konsept müzeye Çanakkale’miz ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda müze ülkemizde tek olacak. Yapılacak proje ile ziyaretçilere savaş döneminin sağlık ve insaniyet üzerinden anlatılacağı, döneminde edindiği misyonu tekrar yaşatmak adına zamanında merkez hastane olarak kullanılmış olması ile dönemin şartları içinde sıhhiye hizmetinin öneminin aktarılacağı çok amaçlı Askeri Sağlık Müzesi olacak” şeklinde konuştu.


Türkiye’de daha önce örneğine rastlanmamış bir konsept ile eski Askeri Hastane bölgesinde yapılacak olan Askeri Sağlık Müzesinin özelliklerini anlatan Turan, “Askeri Sağlık Müzesi tamamlandığında bünyesinde müze sergi alanı, kütüphane, etkileşimli öğrenme odaları (webinar), grup çalışma odaları, Kızılay ilk yardım atölyesi, anatomi atölyesi, tıbbı bitkiler laboratuarı, mikrobioloji ve DNA laboratuvarı, konferans salonu, fuaye, geçici sergi, müze mağaza, İl Kültür Müdürlüğü ofis alanı, kapalı otopark alanları bulunacak. Ayrıca yaya yoluyla kordona bağlanacak. Çanakkale’mizi sürekli utandıran konularla gündeme taşıyanlara inat çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
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