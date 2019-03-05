Çanakkale yarışmalarının 5’incisi düzenleniyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu yıl beşincisi düzenlenecek konusu sadece Çanakkale olan bilgi yarışmasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ı makamında ziyaret etti. İl genelindeki 8’inci sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere bastırılan 42 bin 918 kitabı Turan’a teslim eden Demirkol, amaçlarının Çanakkale Destanının gelecek nesiller tarafından bilinmesi olduğunu söyledi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılı etkinlikleri kapsamında kent genelindeki sadece 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı bilgi yarışması programını tamamladı. Çanakkale Zaferi anısına yapılacak bilgi yarışmasında öğrencilerin bilgi sahipleri olması adına Haliliye Belediyesi tarafından 42 bin 918 adet İbrahim Artuç’un yazdığı “1915 Çanakkale Savaşı” isimli kitabın basımı gerçekleştirildi. Başkan Fevzi Demirkol da, kitapların okullara tesliminin yapılması için İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ı makamında ziyaret ederek Çanakkale Destanının gelecek nesiller tarafından bilinmesini hedeflediklerini söyledi.

Kitap teslimiyle ilgili açıklama yapan Demirkol, “Çanakkale konulu bilgi yarışmamızı tekrarlamış bulunmaktayız. Bilgi yarışmamıza, Şanlıurfa il genelindeki 8’inci sınıf öğrencileri katılmaktadır. Bilgi yarışması sonucunda başarılı olan öğrencilerimizi Çanakkale’ye götüreceğiz. İl genelindeki 42 bin 918 8’inci sınıf öğrencisine, birer kitap getirdik. Müdürümüze taktim ettik. Tüm öğrencilere başarılar dilerim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’da, Haliliye Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenleyeceği programın önemine vurgu yaparak, Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki programın ardından Ziyaeddin Akbulut Ortaokuluna geçerek, buradaki öğrencilere kitap hediye etti.