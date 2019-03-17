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Çanakkale ve Şehitler Parkı açılıyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi’ne yaptıkları Çanakkale ve Şehitler Parkı’nı 20 Mart’ta açacaklarını bildirdi.

17 Mart 2019 Pazar 13:20
Çanakkale ve Şehitler Parkı açılıyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi’ne yaptıkları Çanakkale ve Şehitler Parkı’nı 20 Mart’ta açacaklarını bildirdi.


Başkan Çetin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünde, Çanakkale ve Şehitler Parkı’nın açacak olmalarının kıvancını yaşadıklarını söyledi.


Belediyeevleri Mahallesi Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde yapılan parkın Çanakkale Şehitliğinin bir benzeri olduğunu belirten Çetin, “Çanakkale’de ne varsa, bu parkımızda hepsini canlandırıyoruz. Gururla açılışını yapacağımız Çanakkale ve Şehitler Parkı’nda ayrıca Adanalı şehitlerimizin isimlerinin olacağı bir kitabe de yer alacak. Şehitlerimizin ismini burada yaşatacağız. Çünkü, Adana son dönemlerde en çok şehit veren iller arasında. Hepsini minnetle, rahmetle anıyoruz” dedi.


Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan Çanakkale ve Şehitler Parkı’nın açılışı, 20 Mart Çarşamba günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.


Başkan Soner Çetin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında da, “Türk Milletinin tarihi kahramanlıklar, büyük zaferler ve yazdığı destanlarla doludur. Çanakkale Zaferi de, tarihe altın harflerle yazılan en büyük destanlardan biridir. Çanakkale Zaferi, bu milletin birlik beraberlik içinde olduğunda, en zor koşullarda dahi neler yapabileceğini göstermesi bakımından da, büyük önem taşıyan tarihin dönüm noktalarından biridir” dedi.


Türk Milleti’nin 18 Mart 1915’te tüm imkansızlıklara karşın, büyük bir onur mücadelesi verdiğini vurgulayan Başkan Çetin, şunları kaydetti:


“104 yıl önce kazanılan bu şanlı zafer tarihimizin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Yurdun her köşesinden, yüzbinlerce vatan evladı, vatanını korumak için gözünü kırpmadan ölüme gitmiş ama ülkesini savunmayı bilmiştir. Başta, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:20
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