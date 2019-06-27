Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale merkez, Çan ve Biga ilçeleri ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yakalanan 12 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde 1 kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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