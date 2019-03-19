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’Çanakkale Vatan Sağolsun’ tiyatro oyunu duygusal anlar yaşattı

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü dolayısıyla ’Çanakkale Vatan Sağ Olsun’ isimli tiyatro oyununu sahneledi.

19 Mart 2019 Salı 15:34
’Çanakkale Vatan Sağolsun’ tiyatro oyunu duygusal anlar yaşattı

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü dolayısıyla ’Çanakkale Vatan Sağ Olsun’ isimli tiyatro oyununu sahneledi. Çok sayıda öğrenci ve vatandaşın izlediği oyunda duygusal anlar yaşandı.


Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü dolayısıyla ’Çanakkale Vatan Sağ Olsun’ isimli tiyatro oyunu hazırlandı. Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’inde öğrenciler tarafından sahnelenen oyunu Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi. Öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi’nin canlandırıldığı oyunda izleyenler duygusal anlar yaşadı.



“Arnavutköylü gençlerimizin sahnelediği bir oyun”


Tiyatro oyununun çok duygulu olduğunu ifade eden Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran, “18 Mart Çanakkale Deniz Savaşlarının 104’üncü yıldönümü münasebeti ile hazırladığımız bir oyun. Tamamen senaryosu ve oyuncusu ile Arnavutköylü gençlerimizin, sanat akademisinde çalışan ve eğitim gören öğrencilerimizin yapmış olduğu bir çalışma. Bunun için gururluyuz, heyecanlıyız. Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı’nın da çok destek verdiği bir sanat akademisi. Hep birlikte izleyeceğiz inşallah” diye konuştu.


Oyuncu Volkan Ören ise “Arnavutköy Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun bir oyunu var. İsmi, Çanakkale Vatan Sağolsun. Onu sahnelemek için buradayız. Okullardan arkadaşlarımız geldi. Birazdan sahnede olacağız. Çanakkale Savaşı’ndan kesitleri sahneleyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:34
  1. sanat
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