0553 313 94 23

Çanakkale Valiliğinden kayıp Barış Kurt açıklaması

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale Valiliği, Ezine ilçesinde sulara kapılan Barış Kurt’un cansız bedeninin Menderes Çayı ile Akçin Çayı’nın birleştiği yerin 350 metre ilerisinde bulunarak çıkarıldığını duyurdu.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:53
Çanakkale Valiliğinden kayıp Barış Kurt açıklaması

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale Valiliği, Ezine ilçesinde sulara kapılan Barış Kurt’un cansız bedeninin Menderes Çayı ile Akçin Çayı’nın birleştiği yerin 350 metre ilerisinde bulunarak çıkarıldığını duyurdu.



Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “02.02.2019 günü saat 21.55 sularında ilimiz Ezine ilçesi Akköy köyü geçemeği olarak bilinen mevkide 17 AAC 010 plaka sayılı 2017 model kırmızı renkli araç ve araç içinde bulunan 16 yaşlarında Ferhat Çil, Mehmet Yalçın, Batuhan Kızıl ve Barış Kurt isimli çocuklarımız Menderes Çayı’nda su debisinin yüksek olması nedeniyle akıntıya kapılarak kaybolmuşlardı.Arama ve Kurtarma çalışmalarına, ilimiz AFAD Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü Dalgıçları,İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polis Meslek Eğitim Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Helikopteri Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Ezine Kaymakamlığı Emniyet ve Jandarma Birlikleri, Ezine Belediyesi İtfaiye, DSİ, Sağlık Müdürlüğü 112 ve UMKE, ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Dalgıçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Çanakkale Deniz Helikopter Grup Komutanlığı helikopteri, Bursa Mudanya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekip ve ekipmanları ile birlikte ilk günden itibaren büyük özveri ile aralıksız çalışılarak 3. günde araca ve içinde üç çocuğumuzun cansız bedenlerine ulaşılmıştı” denildi.



Açıklamada, “Kayıp dördüncü çocuğumuz Barış Kurt’u bulma çalışmalarına devam eden ekiplerimize ilaveten Samsun AFAD’dan gelen kadavra köpeği unsuru ve ekipleri, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerinin katılımlarıyla birlikte çalışmalar aralıksız sürdürülmüş, sonuçta 21.02.2019 Perşembe günü saat 13.30’da Barış Kurt’un cansız bedenine Menderes Çayı ile Akçin Çayının birleştiği yerin 350 metre ilerisinde suyun 3,5 metre altında rastlanmış ve çıkarılmıştır. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli işlemler de başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlencek
    1. KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    3. Suriye'den çekilme kararı alan Trump'a..
    4. "Ülkemizin geleceği için MHP ile..
    5. Bornova Belediyesine grev kararı asıldı
    6. Akne için doğal kil maskesi ile..
    7. A Milli Basketbol Takımı'nda Slovenya..
    8. Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla..
    9. Katar uçağı Sudan'a zorunlu iniş yaptı
    10. Başkent’te “Piston" operasyonu
    11. Kolay Boşnak böreği tarifi
    12. Kulislerde bomba etkisi yapacak!..
    13. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
    14. Çanakkale'deki deprem
    15. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
    16. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
    17. Kaza yapan motosikletli alev aldı
    18. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
    19. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
    20. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
    21. Millet İttifakı İncirliova adayından..
    22. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    23. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
    24. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
    25. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
    26. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    27. Otobüs durağına çarpan otomobil..
    28. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    30. BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...