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Çanakkale Valiliğinden deprem açıklaması

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Ayvacık olan ve çevre illerde de hissedilen depremde Ahmetçe ve Kayalar köylerinde kullanılmayan birkaç binanın yıkıldığı ve can kaybının bulunmadığı belirtildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:31
Çanakkale Valiliğinden deprem açıklaması

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Ayvacık olan ve çevre illerde de hissedilen depremde Ahmetçe ve Kayalar köylerinde kullanılmayan birkaç binanın yıkıldığı ve can kaybının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca deprem korkusuyla Ayvacık’ta 10’a yakın kişinin hastaneye başvurduğu aktarıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21.23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir.Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır” denildi.



Açıklamada, “Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık’ta 10’a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:31
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