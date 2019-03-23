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Çanakkale turuna İnönü’den yoğun ilgi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Gezisi’ne katılamayan ilçe sakinleri için ikinci tur düzenlendi.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:45
Çanakkale turuna İnönü’den yoğun ilgi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Gezisi’ne katılamayan ilçe sakinleri için ikinci tur düzenlendi.


18 Mart Çanakkale Şehitleri Haftası kapsamında düzenlenen ilk tura ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gösterilmesi üzerine İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilk tura katılamayan ilçe sakinlerine verdiği sözü kısa zamanda yerine getirerek 180 kişiden oluşan ikinci kafileyi de Çanakkale’ye yolcu etti. İlçe sakinleri Çanakkale Şehitliği’ni ve savaşların geçtiği noktalardaki müzeleri görmenin heyecanı ile Başkan Bozkurt tarafından İlçe Cumhuriyet Meydanı’ndan gece Çanakkale’ye yolcu edildiler.


İlçe sakinleri Çanakkale Turunda; Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığın Dere Hastane Şehitliği, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı’nı gezdiler.


Geziye katılarak tarihimizde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savaşları’nın geçtiği yerleri gezen ilçe sakinleri geziyi düzenleyen başta İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:45
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