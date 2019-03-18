İdris İspiroğlu

Çanakkale, son haçlı ordularını tarihin derinliklerine gömerek Cennet’e uçanların destanıdır. Çanakkale, Türk milletinin küllerinden doğduğu yangındır. Bu savaşı Yahya Kemal’in ifadesiyle, ‘Kadın erkek, anasından süt emen yavrumuza, hepimiz canla sarıldık da vatan duygumuza ve imdat-ı ilahi yetişip ordumuza’ öylece kazanabilmişiz. Son vatan parçasını düşmana kaptırmamak için çekilen acılar, belki de kıyamete kadar unutulmayacaktır.

Düvel-i Muazzama denilen süper güçlerin amacı, Sultan Reşat’ın tabiriyle İslam’ın kalbini, yani İstanbul’u ele geçirmek; bu sayede hem savaşı kısa yoldan bitirmek ve hem de Rusya’ya yardım ulaştırıp ihtilali önlemekti. Zira Churchill’e göre, Osmanlı en seçkin tümenlerini Kafkas Cephesi’nde kaybetmiştir. Zayiat 90 bindir. Normal şartlarda istilacıların işi kolay gözükmektedir. Fakat canavarların unuttuğu bir şey vardı. O da kendilerinin yaşamayı sevdiğinden daha çok, Mehmetçik’in şehadeti sevdiği ve Türk tarihinin her sayfasının olağanüstü olaylarla dolu olduğu gerçeğiydi. Korkut Ata’nın tabiriyle; alemde şer, Oğuz’da er eksik olmazdı.

Çanakkale savaşları 3 Kasım 1914’te İngiliz kuvvetlerinin top atışıyla başladı ve 8-9 Ocak 1916’da İngiliz askerinin Gelibolu’yu terk etmesiyle bitmiştir. Yani bu savaşlar, 1 yıl 2 ay sürmüştür. Bu savaşlarda 253 bin Mehmetçik şahadet şerbetini içmiştir. Şu imana bakın ki, ölümü şerbete benzetmiştir. Zira şehitlik şerbetten de tatlıdır. Şehitler ölürken hiç acı duymazlar, Cennet’teki makamlarını görerek sevinirler. Çehreleri mütebessim olur şehitlerin. Onlar, kendi hayatlarını feda edip dine, vatana, millete hayat verirler. Onlar hakkında: (Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilâkis onlar diridir; ama siz bunu anlayamazsınız.) (Bekara 154) buyrulmaktadır, ki bu müjdeden daha büyük bir nimetin hayali bile mümkün değildir.

Bir hadis-i şerifte: (Uhud’da şehit olan kardeşlerinizin ruhları yeşil kuşların karnındadır. Onlar cennetin ırmaklarından su içerler, meyvelerinden yerler ve Arş’ın gölgesinde istirahat ederler. Orada yaşanan hayatın güzelliklerini tadınca, (Allah’ın bize neler verdiğini kardeşlerimiz bilselerdi de cihattan çekinmeselerdi) dediler. Allah da, ben onlara, sizin halinizi bildiririm buyurdu.) (Müslim) buyurulmaktadır. İşte Çanakkale bu imanın zaferidir.

1330’da başlayan Çanakkale Savaşı’na, 1315 doğumlu 15 yaşındaki çocuklar da askere alınmış; yüreklerin dayanamayacağı manzaralar yaşanmıştır. Ayrıca genç kızlarımız da erkek kılığına girerek keskin nişancı olarak düşmana önemli kayıplar verdirmişlerdir. Ne gariptir ki; 665 sene evvel tam da buradan Avrupa kıtasına ayak basan ecdadımız, aynı yerden sürülmek istenmiştir. 1354 senesinde Süleyman Paşa’nın kırk yiğitle sallarla fethine başladığı toprakları 253 bin yiğit şehadet şerbeti içerek koruyabilmiştir.

Tarih milletlerin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen milletler hafızasını kaybetmiş insanlara benzer. Çanakkale Savaşı, tarihin en büyük savaşlarından ve aynı zamanda da Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Ancak bu savaş aynı zamanda birçok ders çıkarmamız gereken olaylarla doludur. Tarihi doğru öğrenip ders çıkarmazsak tekerrür kaçınılmaz olur.

Mesela bir darbe ile yönetime gelen cuntacıların, millet meclisinin ve devlet başkanının (Padişahın) bile haberi olmadan ülkeyi savaşa sokması, Kafkas ve Çanakkale cepheleri dahil ordu komutanlarının Alman olması ve bu komutanların ihanete varan kararları gibi bilgiler, çocuklarımıza çok iyi anlatılmalıdır.

Allahü Teala şehitlerimize rahmet eylesin. Bizlere de bıraktıkları mukaddes emanete sahip çıkıp yüzümüz ak olarak Cennet-i alada o aslanlarla buluşmayı nasip eylesin.