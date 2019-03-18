0553 313 94 23

Çanakkale, Türk milletinin küllerinden doğduğu yangındır

Gazetemiz okurlarından İdris İspiroğlu, "Çanakkale, Türk milletinin küllerinden doğduğu yangındır" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:11
Çanakkale, Türk milletinin küllerinden doğduğu yangındır

İdris İspiroğlu

Çanakkale, son haçlı ordularını tarihin derinliklerine gömerek Cennet’e uçanların destanıdır. Çanakkale, Türk milletinin küllerinden doğduğu yangındır. Bu savaşı Yahya Kemal’in ifadesiyle, ‘Kadın erkek, anasından süt emen yavrumuza, hepimiz canla sarıldık da vatan duygumuza ve imdat-ı ilahi yetişip ordumuza’ öylece kazanabilmişiz. Son vatan parçasını düşmana kaptırmamak için çekilen acılar, belki de kıyamete kadar unutulmayacaktır.

Düvel-i Muazzama denilen süper güçlerin amacı, Sultan Reşat’ın tabiriyle İslam’ın kalbini, yani İstanbul’u ele geçirmek; bu sayede hem savaşı kısa yoldan bitirmek ve hem de Rusya’ya yardım ulaştırıp ihtilali önlemekti. Zira Churchill’e göre, Osmanlı en seçkin tümenlerini Kafkas Cephesi’nde kaybetmiştir. Zayiat 90 bindir. Normal şartlarda istilacıların işi kolay gözükmektedir. Fakat canavarların unuttuğu bir şey vardı. O da kendilerinin yaşamayı sevdiğinden daha çok, Mehmetçik’in şehadeti sevdiği ve Türk tarihinin her sayfasının olağanüstü olaylarla dolu olduğu gerçeğiydi. Korkut Ata’nın tabiriyle; alemde şer, Oğuz’da er eksik olmazdı.

Çanakkale savaşları 3 Kasım 1914’te İngiliz kuvvetlerinin top atışıyla başladı ve 8-9 Ocak 1916’da İngiliz askerinin Gelibolu’yu terk etmesiyle bitmiştir. Yani bu savaşlar, 1 yıl 2 ay sürmüştür. Bu savaşlarda 253 bin Mehmetçik şahadet şerbetini içmiştir. Şu imana bakın ki, ölümü şerbete benzetmiştir. Zira şehitlik şerbetten de tatlıdır. Şehitler ölürken hiç acı duymazlar, Cennet’teki makamlarını görerek sevinirler. Çehreleri mütebessim olur şehitlerin. Onlar, kendi hayatlarını feda edip dine, vatana, millete hayat verirler. Onlar hakkında: (Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilâkis onlar diridir; ama siz bunu anlayamazsınız.) (Bekara 154) buyrulmaktadır, ki bu müjdeden daha büyük bir nimetin hayali bile mümkün değildir.

Bir hadis-i şerifte: (Uhud’da şehit olan kardeşlerinizin ruhları yeşil kuşların karnındadır. Onlar cennetin ırmaklarından su içerler, meyvelerinden yerler ve Arş’ın gölgesinde istirahat ederler. Orada yaşanan hayatın güzelliklerini tadınca, (Allah’ın bize neler verdiğini kardeşlerimiz bilselerdi de cihattan çekinmeselerdi) dediler. Allah da, ben onlara, sizin halinizi bildiririm buyurdu.) (Müslim) buyurulmaktadır. İşte Çanakkale bu imanın zaferidir.

1330’da başlayan Çanakkale Savaşı’na, 1315 doğumlu 15 yaşındaki çocuklar da askere alınmış; yüreklerin dayanamayacağı manzaralar yaşanmıştır. Ayrıca genç kızlarımız da erkek kılığına girerek keskin nişancı olarak düşmana önemli kayıplar verdirmişlerdir. Ne gariptir ki; 665 sene evvel tam da buradan Avrupa kıtasına ayak basan ecdadımız, aynı yerden sürülmek istenmiştir. 1354 senesinde Süleyman Paşa’nın kırk yiğitle sallarla fethine başladığı toprakları 253 bin yiğit şehadet şerbeti içerek koruyabilmiştir.

Tarih milletlerin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen milletler hafızasını kaybetmiş insanlara benzer. Çanakkale Savaşı, tarihin en büyük savaşlarından ve aynı zamanda da Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Ancak bu savaş aynı zamanda birçok ders çıkarmamız gereken olaylarla doludur. Tarihi doğru öğrenip ders çıkarmazsak tekerrür kaçınılmaz olur.

Mesela bir darbe ile yönetime gelen cuntacıların, millet meclisinin ve devlet başkanının (Padişahın) bile haberi olmadan ülkeyi savaşa sokması, Kafkas ve Çanakkale cepheleri dahil ordu komutanlarının Alman olması ve bu komutanların ihanete varan kararları gibi bilgiler, çocuklarımıza çok iyi anlatılmalıdır.

Allahü Teala şehitlerimize rahmet eylesin. Bizlere de bıraktıkları mukaddes emanete sahip çıkıp yüzümüz ak olarak Cennet-i alada o aslanlarla buluşmayı nasip eylesin.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:11
  1. İstanbul
  2. İdris İspiroğlu
  3. haçlı orduları
  4. Cennet
  5. Türk milleti
  6. Yahya Kemal
  7. Düvel-i Muazzama
  8. Sultan Reşat
  9. İslam’ın kalbi
  10. Rusya
  11. Churchill
  12. Osmanlı
  13. Kafkas Cephesi
  14. Mehmetçik
  15. Türk tarihi
  16. Korkut Ata
  17. Oğuz
  18. Çanakkale savaşları
  19. İngiliz kuvvetleri
  20. Gelibolu
  21. şahadet şerbeti
  22. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilâkis onlar diridir; ama siz bunu anlayamazsınız.
  23. Bekara 154
  24. hadis-i şerif
  25. Çanakkale Savaşı
  26. Süleyman Paşa
  27. Kafkas ve Çanakkale cepheleri
  28. Cennet-i ala
  29. Allahü Teala
  30. mukaddes emanet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a kemençe ile resital
    1. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
    2. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
    3. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
    4. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
    5. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
    6. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
    7. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    8. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    9. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    10. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    11. Saadet Partisi adayı, terör..
    12. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    13. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    14. Çocuk parkında dehşet
    15. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    16. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    17. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    18. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
    19. Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    20. Başkan Türel, ‘Serik’e tren geliyor’
    21. MHP’li vekilden 18 Mart Çanakkale..
    22. MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören..
    23. Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle gönül..
    24. Kemal Aktaş Stadı ve Esnafspor..
    25. Aydınlı milli atlet dünya 4. oldu
    26. Başkan Alıcık, 32 aileyi daha ev..
    27. Ordu’da Çanakkale coşkusu
    28. İl Müdürü Yoldaş ve ekibi çiftçilerle..
    29. Taşpınar; “Çanakkale Zaferi, bizim..
    30. Başkan adayı trafik denetimine çıktı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!