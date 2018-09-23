Çanakkale sen kutsal tepesin...
Gazetemizin Okur Postası sayfasına gelen 'Çanakkale sen kutsal tepesin' başlıklı şiir...23 Eylül 2018 Pazar 13:21
Dursun Ali Şahin Üsküdar Okur Postası
Çanakkale sen kutsal şehirler tepesisin
Sana bakmaya doyamıyorum kutsal toprağına
Basmaya kıyamıyorum Allah Allah seslerimi
Hâlâ duyuyorum mekanın cennet olsun şehidim
*
Kanınla sulanan çiçekler ne de güzel kokuyor
Esen rüzgarlar fatihalar okuyor yerde niniler
Gökte melekler dua ediyor Mehmedim
Dünya işte Türk askeri bu diyor
*
Kimi annesiyle kimi sözlüsüyle helalleştiler
Yolculuk mahşer yeri Çanakkale dediler
Baksana Mehmedim yedi düvel kudurmuş
Hazreti Muhammed’in (sav) ordusunu unutmuş
*
Ölmeden cenaze namazını kıldılar
Birbirine sarılıp helalleştiler
Cennette buluşuruz diye sözleştiler
Son buluşmaydı hepsi de şehit oldular
*
Çanakkale sanki çelikten bir yerdi eğilmedi başlar
Kan rengini aldı ırmaklar taşlar vurulmuş
Yerde yatıyor nur yüzlü başlar Çanakkale
Geçilmez dediler büyük zaferi tarihe yazdılar
YORUM YAZ