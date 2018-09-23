0553 313 94 23

Çanakkale sen kutsal tepesin...

Gazetemizin Okur Postası sayfasına gelen 'Çanakkale sen kutsal tepesin' başlıklı şiir...

23 Eylül 2018 Pazar 13:21
Çanakkale sen kutsal tepesin...

 Dursun Ali Şahin Üsküdar  Okur Postası 

Çanakkale sen kutsal şehirler tepesisin

Sana bakmaya doyamıyorum kutsal toprağına

Basmaya kıyamıyorum Allah Allah seslerimi

Hâlâ duyuyorum mekanın cennet olsun şehidim

*

Kanınla sulanan çiçekler ne de güzel kokuyor

Esen rüzgarlar fatihalar okuyor yerde niniler

Gökte melekler dua ediyor Mehmedim

Dünya işte Türk askeri bu diyor

*

Kimi annesiyle kimi sözlüsüyle helalleştiler

Yolculuk mahşer yeri Çanakkale dediler

Baksana Mehmedim yedi düvel kudurmuş

Hazreti Muhammed’in (sav) ordusunu unutmuş

*

Ölmeden cenaze namazını kıldılar

Birbirine sarılıp helalleştiler

Cennette buluşuruz diye sözleştiler

Son buluşmaydı hepsi de şehit oldular

*

Çanakkale sanki çelikten bir yerdi eğilmedi başlar

Kan rengini aldı ırmaklar taşlar vurulmuş

Yerde yatıyor nur yüzlü başlar Çanakkale

Geçilmez dediler büyük zaferi tarihe yazdılar


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:21
  1. Çanakkale sen kutsal tepesin
  2. şiir
  3. Okur Postası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık Sözcüsü: Kara kutuya açıldı sorumlu İsrail!
    1. Bakanlık Sözcüsü: Kara kutuya açıldı..
    2. Son anket açıklandı: Macron gidici!
    3. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    4. Kahramanların parolası: Başarmadan..
    5. Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un..
    6. Rusya'dan İsrail çıkışı: Emsal teşkil..
    7. Düzce'de tek seferde 30 ton palamutla..
    8. Irak'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığına..
    9. Meclis Başkanı Yıldırım'dan af..
    10. Sedanur'un otopsisinde kahreden gelişme!
    11. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi..
    12. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile..
    13. Bodrum'da tekne battı: 1 kişi öldü, 16..
    14. Kanarya'nın maçına scout yağmuru
    15. Çanakkale sen kutsal tepesin...
    16. Dâvâya sahip çıkma vakti!
    17. Denizde can pazarı yaşanırken,..
    18. Adaylarını kasımda açıklayacaklarmış!..
    19. Sabiha Gökçen’in metrosu devletten
    20. TEM Otoyolu'nda lüks araçla koltuk..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı