Çanakkale semalarında motorlu yamaç paraşütü gösterisi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.

Çanakkale semalarında motorlu yamaç paraşütü ile gösteri yapan pilotlar, Türk bayrağı ve Atatürk resimleri taşıdı.

Ayrıca gösteride, Çanakkale Valiliğince hazırlanan "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" ve "Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" yazılı posterler de Çanakkale Boğazı üzerinde dalgalandı.

Kordon Boyu'nda dolaşanlar gösteriyi ilgiyle izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla görüntüledi.



THK Çanakkale Şube Başkanı Mehmet Metin Sarf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleyenlerin etkinliği çok beğendiğini söyledi.



Kentte hava koşullarının uygun olmasıyla güzel bir gösteri sunduklarını belirten Sarf, "THK pilotlarımız Çanakkale semalarında özel olarak hazırladıkları beşli uçuş gösterisini sundular. Bu yıl pilotlarımız 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' yazılı posterleri de açarak bir gösteri hazırladılar. Havanın müsait olduğu günlerde ilçelerimizde de etkinliklerimiz yapılacak. Tüm halkımızı gösterilerimizi izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.