Çanakkale Şehitlik ziyareti için kayıtlar devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin “Ecdada Gidiyoruz” sloganı ile Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımadaya düzenlediği ziyaretler için kayıtlar Hilal Masada devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 104.Yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale şehitliğine üç ziyaret planladı. İlk kafile 10 Mart Pazar günü 2 bin 500 kişi ile Çanakkale şehitliğini ve tarihi mekânları ziyaret ederek ilçeye dönüş yaptı. Planlanan ikinci kafile 15 Mart Cuma gecesi, üçüncü kafile ise 23 Mart Cumartesi gecesi yola çıkacak. Şehitlik ziyaretine dış mahallelerden katılacak olan vatandaşlar için toplanma alanı olan Cumhuriyet Meydanı’na ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Kayıtlar Hilal Masa’da devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Çanakkale şehitlik ziyaretlerine katılmak isteyen vatandaşlar merkez hizmet binası giriş katında hizmet veren Hilal Masaya kimlik fotokopileri ile şahsen müracaat edebilir. Helvacı ve Yeni Şakran’da ikamet eden vatandaşlar da Aliağa Belediyesi Hizmet Binalarında faaliyet gösteren Hilal Masa Birimine başvuru yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca 153 numaralı Hilal Masa hattından bilgi edinebilecek.

Yeni ziyaretler talebe göre planlamaya alınacak

24 Mart tarihinde düzenlenecek olan ziyarette ilk kez gideceklere öncelik verilecek. Aliağa Belediyesi vatandaşlardan gelecek olan talebe göre de 6 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayına kadar yeni Çanakkale ziyaret programını planlamaya alacak.