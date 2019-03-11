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Çanakkale şehitlerinin torunları, Anzak torunlarıyla buluşacak

Çanakkale şehitlerinin torunlarının, Avusturalya’da Anzak’ların torunlarıyla buluşturulmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:04
Çanakkale şehitlerinin torunları, Anzak torunlarıyla buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Çanakkale Savaşı’nın 104. yıl dönümü etkinliği kapsamında, Çanakkale şehitlerinin torunlarının Avusturalya’da Anzak’ların torunlarıyla buluşturulmasına ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul etti.

 

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan toplantıda, idare tekliflerine ait 14, komisyon raporlarına ait 4 ve gündem dışı 3 madde olmak üzere 21 madde görüşüldü.

 

Toplantıda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile İsveç Raoul Wellenberg Enstitüsü’nün (RWI) işbirliğinde yürütülen ‘İnsani Kentler Projesi’ne personel görevlendirilmesi ile ilgili teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin Üniversitesi işbirliği ile Çanakkale Savaşı’nın 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştireceği etkinliğe ilişkin teklif de meclis üyelerinin onayına sunuldu. Türkiye ve Avustralya arasında savaş yıllarında başlayan dostluğu ve kardeşliği pekiştirerek, tüm dünyada daha kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Çanakkale şehitlerinin torunlarından oluşan 10 kişilik grubun, 21-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Avusturalya’nın Melbourne şehrine götürülüp Anzak torunları ile bir araya getirilmesini içeren teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

 

Öte yandan, gündem dışı verilen bir teklifle geçen yıl Mersin’de meslektaşlarına yardım için gittiği otoyolda kamyon çarpması sonucu şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara’nın isminin üst geçitte yaşatılması kararı alındı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Demokrasi Kavşağı üzerinde bulunan doğu- batı güzergahındaki üst geçitlerden birine, şehidin isminin verilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:04
  1. Mersin
  2. Çanakkale
  3. sergi

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