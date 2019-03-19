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Çanakkale Şehitleri Yenimahalle’de anıldı

Yenimahalle Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünde Çanakkale Şehitleri için anma programı düzenledi.

19 Mart 2019 Salı 12:28
Çanakkale Şehitleri Yenimahalle’de anıldı

Yenimahalle Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünde Çanakkale Şehitleri için anma programı düzenledi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.


Şehitlerin ve Çanakkale Zaferi’nin anıldığı gecede konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çanakkale’de zafer kazanılmasaydı muhtemelen Kurtuluş Savaşı için ilk adım atılmamış olacak, başka bir devletin gölgesinde esir yaşayacak ve bugün bir Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsedemeyecektik. Al bayrağımızın yerine başka bir ülkenin bayrağına selam duracak, sömürge vatandaşı olduğumuza dair nüfus kağıtlarımız ile bin yıllık topraklarımızda ikinci sınıf vatandaş olarak gezecek, kim bilir belki de ezan sesini duymaya hasret kalacaktık. Belki de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları gibi birilerinin aramızdan çıkmasını bekleyecektik” dedi.



"Çanakkale bir ulusun yeniden diriliş destanıdır"


Türk Milleti’nin tarih boyunca hiçbir boyunduruğu kabul etmediğine dikkat çeken Başkan Yaşar, “Yaklaşık bin yıldır Anadolu topraklarını kendilerine yurt edinen Türk Milleti, asırlar boyu saldırıya uğramış her seferinde de bu topraklar için kan dökmüş, toprağa düşmüş ancak ata yurdunu terk etmemiş, hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemiştir. Milletlerin tarihlerinde kaderlerini değiştiren büyük olaylar vardır. Tarihimizin en şerefli sayfalarından ve kaderimizi belirleyen olaylardan en önemlisi Çanakkale Zaferi’dir. İstiklal Savaşı’nın ilk kıvılcımı olan Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ata şehitlerinin toprağı kanla suladıkları yerdir. Çanakkale sadece muhabere alanındaki bir kahramanlığı değil, tarih sayfalarından tamamen silinmek istenen bir ulusun tekrar diriliş destanıdır” diye konuştu.



"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır"


Çanakkale Zaferi’nin Türk toplumunun varoluş mücadelesi olduğunu söyleyen Yaşar, “Anadolu’nun her yerinden ve her yaştan 250 bin şehidin kanlarıyla Çanakkale Geçilmez diyen Türk Ulusu, atalarının izinde mevzubahis vatansa gerisi teferruattır demeye bugün de devam etmektedir. Bu toprakların Türkiye Cumhuriyeti toprakları olarak kalması uğruna, ezelden ebede kadar sürüyor bu kavga, sürecek. 57’inci Alay ile Gabar Dağları’nda verdiğimiz şehitlerimiz, 250 kiloluk mermi taşıyan Seyit Onbaşı ile Aktütün Karakolunda şehit olan 25 askerimiz, Bigalı Mehmet Çavuş ile Şemdinli Derecik Karakolu’nda verdiğimiz 28 şehidimiz aynı amaç, aynı inançla toprağa düştüler. Bu vatan toprağı üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sonsuza kadar sizlere minnettar olarak kalmaya devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:28
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