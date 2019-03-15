Çanakkale şehitleri şiir yarışması Çanakkale Savaşlarının 104.

Çanakkale Savaşlarının 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen liseler arası “Çanakkale Şehitleri” şirini ezbere okuma yarışması ilçe finali Fatsa Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Yarışmada birinciliği Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Doğan alırken, ikinciliği Fatsa Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yaşar Kara elde etti. Fatsa Fen Lisesi öğrencisi Türkan Beyza Ünal ise üçüncü oldu. Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere Fatsa Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından eserler hediye edildi.

Yarışmada birinci olan Sümeyye Doğan, Fatsa’yı Ordu il finalinde temsil edecek.

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