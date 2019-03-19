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Çanakkale Şehitleri Oratoryo ile anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 12:08
Çanakkale Şehitleri Oratoryo ile anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı.



’Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu’, 18 Mart’ta, İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda ücretsiz olarak İstanbullularla buluştu. Oratoryo, besteci, şef Çetin Işıközlü yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası ile Gökçen Koray ve Seval Irmak yönetimindeki İstanbul Senfoni Korosu tarafından seslendirildi. Konser şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı.



Konserde soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Bülent Külekçi, bas Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer aldı. Eserin içinde yer alan Atatürk’ün Çanakkale Savaşı bağlamındaki sözlerini ise, tiyatro sanatçısı Şükrü Türen canlandırdı. Işıközü’nün Çanakkale’de şehit olan kahramanlara ithaf etmiş olduğu eser, Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitleri” şiiri üzerine 5 bölümden oluşuyor. Oratoryo, Türk motiflerinin batı müziği kalıplarıyla yorumlanması açısından da önem taşıyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:08
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