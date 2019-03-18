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Çanakkale şehitleri metro istasyonunda anıldı

Metro İstanbul tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Dur Yolcu! Çanakkale Ruhu İstanbul Metrosunda" adlı anma programı düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:22
Çanakkale şehitleri metro istasyonunda anıldı

Metro İstanbul tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Dur Yolcu! Çanakkale Ruhu İstanbul Metrosunda" adlı anma programı düzenlendi.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattına bağlı Ümraniye Metro Çarşı İstasyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Savaşı kahramanlarının hikayelerini ele alan "Şehadet 1915" tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.

Ayrıca metroyu kullanan vatandaşlara askerlerin savaştaki bir günlük karavanalarını içeren hoşaf ve arpa ekmeği ikram edildi. İkram edilen karavanadan alan vatandaşlardan bazıları ise duygu dolu anlar yaşadı.

Burada konuşan Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, Çanakkale Savaşı'nda yaşananların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik ve tiyatro gösterimiyle şehitleri anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmanın görevleri olduğunu belirten Kutlu, "Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte Çanakkale ruhunu yaşatmak için bir araya geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da Çanakkale Savaşı'nda kahramanlık göstererek şehadet şerbetini içmeye gönüllü olan Çanakkale kahramanlarının gösterdikleri insan üstü mücadeleleri anımsattı.

Baraçlı, "Seyit Onbaşı ve Tokatlı Halil'in hikayelerini o günkü ruhla metro istasyonunu kullanan vatandaşlara aktarmak için gerçekleştirilen bu güzel etkinlik milli birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım da yer aldı.

Program kapsamında Yenikapı Metro İstasyonu'nda da gün boyu hoşaf ve arpa ekmeği ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:22
  1. Tokat
  2. Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümü
  3. İstanbul
  4. Metro İstanbul

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