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Çanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de anıldı

18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 10:09
Çanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de anıldı

18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde program düzenlendi.



Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen anma programında, Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale konulu şiir tiyatrosu katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Programa Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Garnizon Komutanı Albay Kadir Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve çok sayıda öğrenci katıldı.



“Sizlerle gurur duyuyoruz”


Protokol üyeleri, Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘Çanakkale’ konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Düzenlenen anma programında konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çekerek, “ Aziz Türk milletinin çocukları şehit olduğunda cennete yolculanır. Bu azim, gurur ve şerefle Türk milletinin çocukları kızıyla erkeğiyle asker doğar, asker ölür. Rabbim gücünüze güç katsın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gençler, elinize emeğinize sağlık. Bugün Çanakkale’yi geleceğe aktaracak ruhu yaşatma görevi sizin üzerinizdedir. Günümüzde artık fetihlerin ve zaferlerin şekli değişti. Hala, dünyanın birçok yerinde sıcak çatışmalar var ama asıl fetihler bilgiyle, teknolojiyle üretmekle oluyor. Bilim kahramanları üretmekle fetihler gerçekleşiyor. Tüm gençlerimizi aziz şehitlerimizin hatırasına uygun şekilde donanımlı yetiştirmek bu acımasız dünyada rekabete uygun hale getirmek gerekiyor. Bu anlamda kahramanlarımız öğretmenlerimize teşekkür ederim. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.



“Damarlarımızdaki kan büyük”



Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de 18 Mart Çanakkale şehitlerini yad ettiği konuşmasında, “ Yeni Zelanda’da Müslümanları katledenleri lanetliyorum. Çanakkale geçilmez. Geçilseydi İstanbul payitaht o gün düşerdi. Bugün bizler, Osmanlı’nın bakiyesi bir devlet olarak kaldık ama damarlarımızdaki kan büyük. Global dünyada artık sınırların pek önemi yok. 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.


Programda Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale konulu şiir tiyatrosu büyük bir beğeniyle izlenirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:09
  1. sergi
  2. doğa
  3. resim sergisi

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