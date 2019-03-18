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Çanakkale şehitleri Kazakistan'da anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:35
Çanakkale şehitleri Kazakistan'da anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da tören düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve diplomatların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende Astana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe kursu öğrencileri tarafından Çanakkale hakkında şiirler okundu ve filmler gösterildi.

Büyükelçi Uyanık, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarih sahnesinde kalma, varlığını ve onurunu koruma mücadelesi olduğunu belirterek savaşta 250 bini aşkın askerin şehit düştüğünü hatırlattı.

Türk milletinin 1915’te o dönemdeki en güçlü ordulara karşı alınan zaferle ülkenin daima ayakta kalacağını gösterdiğine dikkati çeken Uyanık, "Çanakkale Muharebeleri aynı zamanda Türk’ün mertliğini, yiğitliğini ve yüksek insanlık vasıflarını tüm dünyaya gösterdiği er meydanıdır. İslamofobi, terörizm ve her türlü aşırılıktan muzdarip bugünün dünyasına ders niteliğinde bir şanlı destandır." dedi.

Uyanık, Türk milletinin 18 Mart 1915’te Çanakkale’de onu izleyen İstiklal Harbi'nde ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyi ve yüksek maneviyatı, 15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen Terör Örgütü'nün düzenlediği darbe teşebbüsü sırasında da hep birlikte bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Uyanık, geçen hafta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olduğunu da anımsatarak şairin Türk milletinin Çanakkale’de destanlaşan kahramanlığını ve iman gücünü şiirlerinde dökerek gelecek kuşakların zihnine nakşettiğini sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:35
  1. Çanakkale
  2. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık

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