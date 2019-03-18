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Çanakkale şehitleri Kanada’da anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Kanada'nın başkenti Ottawa ile Montreal, Vancouver ve Toronto kentlerinde tören düzenlendi

18 Mart 2019 Pazartesi 02:46
Çanakkale şehitleri Kanada’da anıldı

TORONTO (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Kanada'da anma törenleri düzenlendi.

Başkent Ottawa’daki ilk tören, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, büyükelçilik görevlileri ve Kanada’daki Türk toplumu mensuplarının katılımıyla Şehit Diplomatlar Anıtı'nda gerçekleştirildi. Büyükelçi Uras’ın anıta çelenk koymasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, Çanakkale şehitleri için dua edildi.

Kanada Türk Derneği’nde (TAC) devam eden törende, Çanakkale şehitlerini konu alan video gösterimi yapıldı, Türk öğrenciler, Çanakkale Savaşı temalı tiyatro oyunu sergiledi.

Büyükelçi Uras, burada yaptığı konuşmada, milletlerin tarihlerinde kaderlerini tayin ettikleri önemli dönüm noktaları bulunduğunu belirterek, bu anlamda Çanakkale destanı ve Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin asil karakterinin tüm dünyaya sergilendiği eşsiz başarı hikayeleri olduğunu söyledi.

Uras, Ermeni teröristlerin Kanada da dahil olmak üzere, çok sayıda ülkede Türk diplomatlara ve temsilciliklere sinsi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu saldırıların kara izlerinin, aradan uzun yıllar geçse de silinmeyecek kadar derin olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda’da yaşanan İslam düşmanlığı temelli menfur saldırının, terörün dini ve milleti olmadığını bir kez daha gösterdiğini kaydeden Büyükelçi Kerim Uras, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin yayınladıkları sözde manifestoyla Türkiye’yi de tehdit etme cüretini gösterdiklerini ancak şanlı tarihinden güç alan Türk milletinin, buna benzer hain adımlarla korkutulamayacağını vurguladı.

- Toronto

Kanada Türk İslam Vakfınca Toronto’da düzenlenen programa ise Anadolu İslam Kültür Merkezi, Milli Görüş North York Camisi, Pape Camisi ve Kanada Cerrahi Dergahı mensupları katıldı.

Program, Anadolu İslam Kültür Merkezi İmam Hatibi Bilal Gülmez’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstiklal Marşı ve Kanada milli marşının ardından Kanada Türk İslam Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Er, Çanakkale Zaferi konulu konferans verdi. Er, "Çanakkale, düşmanlarımızın Türk milletini savaş meydanlarında yenemeyeceğini anladığı yerdir. Düşmanlarımızın, Çanakkale yenilgisinden sonra taktik değiştirerek son örneği 15 Temmuz 2016’da yaşanan sinsi ve hain tertipler, bugün de devam etmektedir.’’ diye konuştu.

Er, konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çanakkale’den yıllar sonra iki gün önce Yeni Zelanda’da şehitler verdik. Şehitleri Anma Günü’nün, tüm İslam dünyası tarafından, tüm şehitlerimizin ortak anıldığı uluslararası bir etkinlik haline getirilmesini teklif ediyorum." dedi.

Programda Türk öğrenciler şiirler okudu, Kanada Cerrahi Dergahı üyelerinden oluşan tasavvuf korosu, ilahiler seslendirdi.

Türkiye’nin başkonsolosluğu bulunan Montreal ve Vancouver kentlerinde de anma programları düzenlendi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 02:46
  1. Çanakkale Zaferi Kanada’da anıldı
  2. Kanada
  3. Kanada Türk İslam Vakfı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Er
  4. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras

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