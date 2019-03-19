Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif okutuldu Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Yavuzeli İlçe Müftülüğü tarafından Haci Hasan Alaparmak Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Yavuzeli İlçe Müftülüğü tarafından Haci Hasan Alaparmak Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Haci Hasan Alaparmak Camisinde akşam namazına müteakiben gerçekleşen mevlid programına İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, İlçe Müftüsü Halil Bilik, ilçe merkezinde bulunan Camii İmam Hatipleri, Şehit Aileleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

İlahilerin okunup duaların edildiği programda çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

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