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Çanakkale şehitleri için 50 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş

Kastamonu’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde yaklaşık 300 kişi, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüdü.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:29
Çanakkale şehitleri için 50 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş

Kastamonu’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde yaklaşık 300 kişi, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüdü. Yürüyüş sırasında komandoların "Aziz şehitler ruhunuz şad olsun" sesleri ise kenti inletti.


Milli mücadele dönemine damga vuran illerden biri olan Kastamonu’da yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü. Yürüyüşe protokol üyeleri, öğrenciler, komandolar ve vatandaşlar katıldı. Olukbaşı mevkiinden Şehitlik Anıtı’na kadar yürüyen kalabalıkta komando askerlerinin "Aziz şehitler ruhunuz şad olsun" nidaları etrafı inletti. Şehitlik Anıtı’nda Kastamonululara seslenen Öğretmen Alev Törün Çam, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Çanakkale Boğazı’nı gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşman kuvvetleri bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda, Anzak, diğer askeri güçler 25 Nisan 1915’te karadan çıkarma yapmaya başlamışlardı. Cephanesi biten askerlerine karşı 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk, ‘Süngü tak’ emrini vererek yıllarca Türk milletinin hafızasından silinmeyecek olan ’Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir’ sözlerini söylemiştir. Savaşın sonunda yenilmez sandıkları güçlü orduları ağır bir yenilgiye uğradı. Çünkü silah, cephane ve askerimiz yeterli olmasa da Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale” şeklinde konuştu.


Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programda şehitler için dua okundu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:29
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