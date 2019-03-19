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Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik Sanatçılar Meysu Outlet’te Buluştu

Çanakkale Şehitleri haftasında, kanvas tablo ve taş boyama gibi birbirinden güzel atölye çalışmaları ileminik ziyaretçiler Meysu Outlet’te buluştu.

19 Mart 2019 Salı 15:58
Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik Sanatçılar Meysu Outlet’te Buluştu

Çanakkale Şehitleri haftasında, kanvas tablo ve taş boyama gibi birbirinden güzel atölye çalışmaları ileminik ziyaretçiler Meysu Outlet’te buluştu.


16-17 Mart tarihleri arasında Meysu Outlet zemin katta gerçekleşen etkinlik kapsamında minik ziyaretçiler kanvas tablolarda yeteneklerini sergilediler, etkinlik sonrasında yapılan tablolar 23-24 Mart tarihleri arasında Meysu Outlet içerisinde sergilenecek. Minik ziyaretçilerin yapmış olduğu tablolar ve taş boyamaları satılacak olup, geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktır. Meysu Outlet’ten yapılan açıklamada; "Bağış kampanyasına katılmak isteyen tüm ziyaretçilerimizi 23-24 mart tarihleri arasında Meysu Outlet’e bekliyoruz" denildi.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:58
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