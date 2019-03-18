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Çanakkale Şehitleri Erzincan’da anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Erzincan’da anma programları düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:00
Çanakkale Şehitleri Erzincan’da anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Erzincan’da anma programları düzenlendi.


Düzenlenen törenlere, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkân ile şehit yakınları katıldı.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Sehit Aileleri Derneği Başkanı Özer Kılıç tarafından anıta çelenk konulmasının ardından, saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı okundu.


Şeref defterini imzalayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, deftere yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olan, bağımsızlık savaşımızın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünü kutlamak ve vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna en değerli varlıkları olan canlarını vererek şahadet mertebesine ulaşan siz aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız.


Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, ecdadımızın manevi mirasının yılmaz bekçileri olarak, ezelden ebede bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Uğruna can verdiğiniz değerleri, kıymetli emaneti sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir.


İnancınız, cesaretiniz ve kararlılığınızla şanlı bayrağımıza renk verip, tarihimize destanlar kattınız, milletimize şeref verdiniz. Devletimizin ve milletimizin bekası için canlarınızı feda ederek aziz vatanımızı, şanlı bayrağımızı, destansı tarihimizi ve cumhuriyetimizi bizlere emanet bıraktınız. Emanetiniz, emanetimizdir. Rabbim sizlerden razı olsun.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi’ni ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun.”


Daha sonra Garnizon Şehitliği, Terzibaba Mezarlığındaki Deprem Şehitliği ve Hava Şehitliği ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak, dualar edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:00
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