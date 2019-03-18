Çanakkale şehitleri Efeler’de anıldı

Efeler Belediyesi tarafından ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’ dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Çayyüzü Şehitliği’nde başlayan anma törenleri Kocagür Mahallesi’nde gerçekleştirilen Rahvan At Yarışları ile sona erdi.

Türlü sıkıntılar içindeki Türk milletinin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı koyması ve dayanmasının gerçek bir destanı olan Çanakkale Zaferi’ni ve şehitlerinin anısına düzenlenen törenlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Çayyüzü Mahallesi’ndeki Çayyüzü Şehitliği’nde başlayan törenlerde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Topraklarımızı vatan yapan şehitlerimizin kanı üzerinde yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günlerde öncelik verdiğimiz hizmetlerimizden birisi şehitliklerimize sahip çıkmak oldu. Kurtuluş Savaşı esnasında, 1920 yılında Taşlı Gedik mevkiinde yaşanan olaylar sırasında 51 kişi şehit düşmüştür. O şehitlerimizin mezarları da Çayyüzü Şehitliği’nde yer almaktadır. 12 Temmuz 1997 yılında da bu şehitliğimiz devlet töreni ile ziyarete açılmıştır” diye konuşarak Çayyüzü Şehitliği’nin Türkiye’nin ilk şehitliği ve anıt mezarlığı olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığı ile kazanılan büyük Çanakkale Zaferi’nin Kurtuluş Savaşı’nın temeli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özakcan, “250 bin şehidimizin verildiği Çanakkale savaşlarını bir ömür unutmayacağız. Bizler için canlarını hiçe sayarak düşmanlara karşı savaşan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Efeler Belediyesi’ne bağlı kültür ve sanat evlerinde eğitim gören çocuklar tarafından hazırlanan program davetlileri duygulandırırken, vatandaşlara tavuk-pilav ve savaş günlerinde askerin yemeği olan hoşaf ve ekmek dağıtıldı.

Anma törenleri Çayyüzü Şehitliği’nin ardından Kocagür Mahallesi’nde geleneksel hale getirilen rahvan at yarışları ile devam etti. Çeşitli kategorilerde şehitler anısına koşan atlar ve sahipleri kıyasıya mücadele verdi. Gün boyu süren yarışlar sonunda dereceye giren atların sahiplerine madalya ve para ödülü verildi.