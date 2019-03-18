Çanakkale şehitleri, Edirnekapı Şehitliği’nde anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği’nde şehitleri anma programı düzenlendi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehitler Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şehitler defterini imzalarken, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik bir konuşma yaptı. Çelik, "Türk milletinin bağrından çıkmış kutsal vatan topraklarını, göklerini, denizlerini korurken şehit olan kara, hava, deniz, emniyet mensuplarımızı, Türkiye Cumhuriyetini yurt dışında temsil ederken Asala çetelerinin kurşunlarıyla şehit olan mensuplarıyla, Sarıkamış’ta donan 90 bin askerimizi asla unutmamız mümkün değildir. Tarihin en kanlı savaşlarından Çanakkale Savaşını, binlerce şehidimizi anmak ve onlara milletimizin sonsuz minnet duygularını bir kere daha haykırarak Türk milleti sizi asla unutmayacak demek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’nde hayatlarını kaybeden şehitleri anarak sözlerine başlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Vatan, bayrak ve namus uğruna canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizi, bu uğurda gazi olma şerefine erişmiş gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol heyeti şehitliği gezdi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken dualar edildi.