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Çanakkale şehitleri Çeşme’de anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:25
Çanakkale şehitleri Çeşme’de anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Çeşme’deki törende, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler minnet ve şükranla anıldı.


Çeşme ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü töreninin ilk bölümü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törenin ikinci bölümü ise Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan anma programında, Çanakkale Savaşı ile ilgili bir video sunumu yapıldı. Çanakkale Destanı şiirinin okunması, Yüzbaşı Mehmet’in mektubunun mizanseni, müzik öğretmeni tarafından söylenen türkülerin ardından, öğrenciler tarafından Çanakkale Şehitleri Oratoryosu sunuldu. Tören, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.


Törene ayrıca; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Asteğmen Ozan Aziz Dilber, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, Cumhur İittifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Mustafa Cenger ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:25
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