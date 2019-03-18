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Çanakkale şehitleri Bozyazı’da anıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:01
Çanakkale şehitleri Bozyazı’da anıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Anıtı önündeki tören öncesi Kaledibi Mezarlığında bulunan Şehit Murat Namdar ve Şehit Turhan Kılıç’ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şehit mezarları başında Kuran-ı Kerim okurken, İlçe Müftüsü Sebehattin Turan da dua okudu.


Kaymakam Taşdan, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katıldı. Buradaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.


İlçedeki ikinci tören, Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı. Törende konuşan J. Asb. Çvş. Feyzedin Karakoyun, “Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadele değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir” dedi.


Karakoyun, girdiği çatışmada yaraladığı düşman askerini canını tehlikeye atarak, sırtına alıp düşman siperlerine kadar götürme cesaretini gösteren Mehmetçiğin, düşmanın her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyerek, savaşın yalnızca öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya bir kez daha hatırlattığını söyledi. Bu cephenin isimsiz kahramanlarının, vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye koşarken asla geri dönmeyi düşünmediklerini ifade eden Karakoyun, “Onlar, Çanakkale Zaferi’ni elde etmekle sadece zafer değil, Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamını da sağlamıştır. Övgülerin en güzeline layık olan Çanakkale şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde edebi yaşayacaklardır. Ruhları şad olsun” diye konuştu.


Öğrencilerin okuduğu ve tiyatro gösterisi ile devam eden törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Taşdan ve Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı tarafından hediyeleri verildi. Müzik dinletisinde Çanakkale ve şehitler için yakılan türküler seslendirildi. Türkülerin seslendirilmesi sırasında şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı.


Salon programının ardından Kaymakam Taşdan, Öğretmenevinde şehit yakınları ve gazilere öğle yemeği verdi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Mehmet Ballı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Bçvş. Aykut Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Sahil Güvenlik Bot Komutan Vekili Teğmen Burhan Mertoğlu ile şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:01
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