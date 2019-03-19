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Çanakkale şehitleri Ankara’da anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 00:23
Çanakkale şehitleri Ankara’da anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, şehitler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Bitmeyen Ağıt Çanakkale” programı ile anıldı.



Cumhurbaşkanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Genel Sanat Yönetmenliğini Prof. Erol Parlak’ın ve Anlatıcı Metin Yazarlığını Prof. İskender Pala’nın üstlendiği “Bitmeyen Ağıt Çanakkale” programı ile izleyiciler Çanakkale ruhunu yeniden yaşadı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, sanatçı ve akademisyen Prof. Erol Parlak tarafından, aziz şehitleri anmak ve zaman içinde çoğu kaybolmuş Çanakkale eserlerini gün yüzüne çıkartmak amacıyla üç yıllık araştırmalar sonucunda hazırlanan “Bitmeyen Ağıt Çanakkale” programında 13 eser, Şef İskender Ozan Toprak’ın yönetimindeki 35 kişilik orkestra ile yine Prof. Erol Parlak ve solistler Elif Buse Doğan, Fındık Buse Katılmış, Neşe Demir, Erhan Uslu, Servet Devran, Yeşim Köksal tarafından seslendirildi.



“Bitmeyen Ağıt Çanakkale” programında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenerek günümüze ulaşmış halk şiirleri ile Faruk Nafiz Çamlıbel, Ali Osman Atak, Fuat Fidan ve Prof. Erol Parlak’ın kişisel şiirleri üzerine Prof. Erol Parlak tarafından bestelenmiş “Uyan Mehmet”, “Çanakkale Destanı”, “Çanakkale Derler Yeşil Söğütlü”, “Nişanlı Ağıtı”, “Ağlamasın Anam”, “Çanakkale Nerede?”, “Vazgeç Ölüm”, “Hatça Ana Ağıtı”, “Ağlamasın Anam” gibi 10 yeni eserin yanı sıra; “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı” ağıdı Elif Buse Doğan tarafından Arnavutça ve “Hüseyin Lavo” türküsü Servet Devran tarafından Kürtçe seslendirildi.



“Çanakkale Türküsü” ile duygu dolu anlar yaşanarak sona eren geceye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve eşi, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve eşi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşi Ahu Pakdemirli ve oğlu, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 00:23
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