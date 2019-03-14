Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı düzenlenen törenle açıldı

Develi Belediyesinin kardeş belediyesi İzmit Belediyesi ile Yukarı Develi Mahallesinde yaptığı Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı muhteşem törenle açıldı.

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın teşrifleriyle yapılan açılışa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir ve İl Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve AK Parti ilçe yönetimi, MHP İlçe Başkanı Yunusu Özdemir ve MHP ilçe yönetimi ve Belediye Meclis Üye Adayları katıldı. Programa ayrıca İzmit Belediyesini temsilen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve Özel Kalem Müdiresi Gül Aşık katıldı.

Develililerin de yoğun katılım gösterdiği Çanakkale Şehitleri Anıt Parkının açılışında protokol konuşmaları öncesinde Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci Çanakkale Zaferinde yaşanmış önemli olaylar hakkında bilgilendirmede bulundu. Duygusal anların yaşandığı açılış programında ilk konuşmayı programa ev sahipliği yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yaptı. 2014 yılından bugüne Develi’nin çok önemli kazanımlar elete ettiğini belirterek sözlerine başlayan Cabbar Başkan “Tarihini anlamayan bir toplum geleceğini inşa edemez. Tarihimizin en önemli kahramanlık örneği olan Çanakkale Zaferimizin o muhteşem atmosferini solumak adına böylesi güzel bir park inşa ettik. Gelecek nesillerimizin şehitlerimizi ve tarihimizi unutmaması adına yaptığımız parkımızın büyük beğeni toplayacağına inancım tamdır. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta kardeş belediyemizin kıymetli başkanı Dr. Nevzat Doğan başta olmak üzere Develi ve İzmit Belediyemizin personellerine çok teşekkür ediyorum.Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir de İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın selamlarını ileterek konuşmalarına başladı. Böylesi destansı bir zaferin her daim hatırlanması için Develi’ye güzel bir eser kazandırıldığını belirten Yeğnidemir “Kardeş belediyemiz Develi Belediyesi ile daha nice güzel eserlere imza atmak temennisiyle Çanakkale Şehitleri Anıt Parkımız Develililere hayırlı olsun” dedi. Türk’ün tarihinin en önemli zaferi olan Çanakkale Zaferinin hatırasının Develi’de güzel bir eserle yaşayacak olmasından uyduğu memnuniyeti dile getiren Develi Kaymakamı Murat Duru “Bu parkın yapımında emeği geçen Develimizin ve İzmit Belediyemizin başkanlarını ve ekiplerini tebrik ediyor, Develimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Programın son konuşmasını ise Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı. Memleketi sevmenin en insani duygu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Memduh Başkan “Böylesi aziz bir hatıranın atmosferinin, Yukarı Develimiz ’de teneffüs edilecek olması beni ziyadesiyle mutlu etmiş ve duygulandırmıştır. Benim gibi doktor olan meslektaşım Nevzat Başkanıma ve Cabbar Başkanıma böyle anlamlı bir eser ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren Kayseri’de bendeniz ve Develimiz ‘de de Mehmet Cabbar kardeşimle el ele vererek yeni hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Develimizi de Kayserimizi de güzelleştirecek imkânımız da tecrübemiz de vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin her platformda belirttiği gibi bu seçim Türkiye’nin beka meselesidir. Sizlerden de bu duyarlılıkla davranmanızı istirham ediyor, dua ve desteklerinizi bekliyorum” açıklamalarında bulundu.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Cabbar Başkan’la birlikte Çanakkale Şehitleri Anıt Parkını gezen Memduh Başkan’a Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci parktaki eserler hakkında bilgilendirmede bulundu. “Çanakkale’yi Develimize taşımışsınız” diyerek Cabbar Başkanı tebrik eden Memduh Başkan program sonrasında hemşerileriyle hatıra fotoğrafı çektirip hasbihalde bulundu.