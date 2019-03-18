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Çanakkale şehitleri 104. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:36
Çanakkale şehitleri 104. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Bakü Türk Şehitliği’nde düzenlenen törene, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, iş adamları ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Törende Büyükelçisi Erkan Özoral’ın Şehitlik Anıtı’na çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu.


Şehitlik özel defterini imzalayan Erkan Özoral, deftere şunları yazdı:


“Aziz Şehitler, milletin varlığını canınızdan aziz bilip bu toprakları bizlere vatan toprağı olarak hediye ettiniz. Bundan 104 yıl önce Çanakkale zaferiyle başlayan bu destan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile devam ederek Kore’de, Kıbrıs’ta yazılmayı sürdürdü. Vatan müdafaası uğrunda nice kahramanlar, terörle mücadelede, yurtdışında görev yaparken ve sen sın 15 Temmuz’da feda edilmeye devam edildi. Sizlerden aldığımız ilhamla geleceğe olan güvenimizi bir kere daha tazeliyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde Çanakkale Zaferi’nin haklı gururunu bir kere daha yaşarken, hepinizi bir kere daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”


Tören kapsamında şehit isimlerinin yer aldığı plaketlere karanfil bırakan Büyükelçi Erkan Özora ve diğer katılımcılar, daha sonra Azerbaycan’ın bağımsızlığı için şehit olanlar adına kurulan Şehitler Hıyabanı’na geçti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:36
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