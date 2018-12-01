Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı, vefatının 79. yılında kahramanlık destanı yazdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda anıldı.

Seyit Onbaşı için Eceabat'a bağlı Kilitbahir köyündeki Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından mevlit okutuldu, İl Müftüsü Arif Gökce tarafından dua edildi.

Mevlit programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Engin Aktaş katıldı.



Mevlit programının ardından katılımcılar, 1915 yılında Çanakkale Savaşları'nda Seyit Onbaşı'nın kahramanlık destanı yazdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'na yürüdü. Tabyada Seyit Onbaşı ile görev yapan komutan ve askerler için karanfil bırakıldı.

- "Bulunduğumuz yer bir gazi mekandır"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, 18 Mart Deniz Savaşları sonrası, savaşta fedakarlık göstermelerinden dolayı 9 Kasım 1915'te ödüle layık görülen 56 erin künyelerini tek tek okudu.

Kaşdemir, Çanakkale'nin dünya harp tarihine geçen savaşlara sahne olduğunu belirterek, gerek deniz gerekse kara savaşlarında bir milletin bütün fertleriyle bir araya gelip iman dolu göğüs ve vatan aşkıyla çok büyük bir zaferin kazanıldığını anlattı.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Kaşdemir, "Aslında burası Çanakkale Savaşları, Çanakkale Cephesi bir yok oluş sürecinden bir var oluş destanının ortaya çıktığı bir yerdir. Bu muharebe alanları, bulunduğumuz yer bir gazi mekandır. Buraya vatan savunmasında gülleler, toplar düşmüş, buradaki o kahraman insanlar da vatanı korumak adına canlarını ortaya koymuş, bu yerin tam ortasındayız." diye konuştu.

- "Asla unutmayacağız"

Kaşdemir, şehitleri gerçek mekanlarında anmanın doğru olduğunu düşündüklerini söyledi.

"Çanakkale Savaşları bir bütündür." diyen Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cephe gerisiyle İstanbul'dan, Uzunköprü'den, Keşan'dan, Aydın'dan, Biga'dan, Bandırma'dan başlayan menzil yani cephe gerisindeki hatlarla gerek cephe önündeki deniz savaşı ile kara savaşı ile bir bütündür. Bu birlik ve bütünlük burada bir başarı getirmiştir. Bizler deniz savaşındaki o kahraman komutan Cevat Paşa'yı, Selahaddin Adil Paşa'yı, Hasan ve Mevsuf'u da unutmayacağız. Bizler kara savaşlarındaki Seyit Onbaşı'yı da asla unutmayacağız.

Yusuf Kenan'ı, Esat Paşa'yı, Fevzi Çakmak'ı, Kazım Karabekir'i asla unutmayacağız. Tarih sahnesine çıkan ve askerinin önünde kahramanlığı ortaya çıkan Gazi Mustafa Kemal'i de asla unutmayacağız. Buradaki bütün kahramanların hatıralarını gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevimizin olduğunu biliyoruz."

- Seyit Onbaşı

Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çamlık köyünde doğdu.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katılarak Balkan Savaşı'nda yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya başladı. Bu sırada Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Düşmanlar tarafından yapılan atışlar sonucu tabyadaki topun mermi kaldıran vinci parçalandı.

Bunun üzerine Seyit, 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit'in yüklediği toplar, İngiliz zırhlısı Ocean'a büyük zarar verdi.

Atılan mermi geminin yan yatmasına neden oldu. Daha sonra Nusret'in döşediği mayınlardan birine çarpan Ocean zırhlısı, kısa sürede alabora olarak battı. Bu başarısı sonucu Seyit Ali'ye onbaşılık unvanı verildi.

1918 yılında köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti.

1934'te çıkartılan soyadı kanunu ile Çabuk soyadını alan Seyit Onbaşı, 1939 yılında hayatını kaybetti.

