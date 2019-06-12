Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi Pazaryeri’nde

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Kaymakamı Oray Güven, ilçede açılan Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisini gezdi

Çanakkale Savaşlarındaki eşyaların bulunduğu sergide Başkan Tekin, ve Kaymakam Güven, müze yetkilisi Cengiz Yürükaslan’dan bilgiler aldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin yaptığı açıklamada “Çanakkale’ye daha önce defalarca gittim ve bu kadar eşyayı ve savaşta kullanılan malzemesini orada dahi görmedim. İlçeme böyle bir müze gelmesi beni çok mutlu etti. Çanakkale ruhunu ilçemizde yaşatarak ilçemdeki vatandaşlarımın da burada kurulan müzeden faydalanmalarını, bilgilendirilmelerini sağladık. Müze sergimiz Pazaryeri ilçemizde Yenimahalle kültür konağında 15 Haziran akşamına kadar açık olacak” dedi.