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"Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

17 Mart 2019 Pazar 16:28
"Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şehitlerimizin bize en önemli yadigarı bu vatana sahip çıkarak, Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pekcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, tarihe altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu aktardı.

"Çanakkale geçilmez" gerçeğini tüm dünyanın hafızasına kazıyan zaferin, milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin nişanesi olduğunu vurgulayan Pekcan, "Kahraman askerlerimizin fedakarlıkları, aziz milletimizin inancı, gücü, cesareti neticesinde Çanakkale'de elde edilen ve dünya tarihine mal olmuş bu başarı, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna ışık olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, şehitlerin en önemli yadigarı vatana sahip çıkarak, Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmaya devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi kalkındırmak, geleceğe en güçlü şekilde taşımak ve yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu inançla, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve saygıyla anıyorum."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:28
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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