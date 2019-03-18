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Çanakkale ruhu üzümün başkenti Alaşehir’de yaşatıldı

Çekirdeksiz Sultani üzümüyle meşhur Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:32
Çanakkale ruhu üzümün başkenti Alaşehir’de yaşatıldı

Çekirdeksiz Sultani üzümüyle meşhur Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşında Türk askerlerinin yemek menüsünde bulunan üzüm hoşafı vatandaşlara dağıtıldı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşı’nın zor şartlarında Türk askerlerinin yemek menüsünde bulunan üzüm hoşafı vatandaşlara ikram edildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile MHP İlçe Başkanı Ali Apan ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayı Yalçın Kos’un eşlik ettiği etkinlikte Çanakkale ruhu yaşatıldı. Vatandaşların Çanakkale ruhunu yeniden yaşamaları için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uçak, “Bizler cephanede tek gıdası iman olan bir ceddin nesli olarak, cephede hiçbir şey yemeden şekeri bulamadıkları için üzüm ve su ile yaptıkları hoşafı içerek hayata tutunan ecdadımızın mirasçılarıyız. Bizler de üzümün başkenti Alaşehirimizde böyle bir etkinliğe imza atarak, Çanakkale ruhunu yaşamak ve yeniden yaşatmak istedik. Mevlam ordumuzu, Mehmetçiklerimizin zaferlerini daim etsin. Bizler vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak dün olduğu gibi bugün de elimizden ne gelirse yapmaya hazırız.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:32
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