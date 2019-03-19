0553 313 94 23

Çanakkale ruhu Torbalı’da canlandı

Torbalı Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 10:48
Çanakkale ruhu Torbalı’da canlandı

Torbalı Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili anlamlı bir etkinliğe imza attı.



Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 2 bin kişilik salonun tamamen dolduğu geceye Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sin, Torbalı Belediye Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Soykan da katıldı. Müzikal-tiyatro ağırlıklı etkinliğe; Emel Taşçıoğlu, Münevver Özdemir, Emre Burç ve Yılmaz Demirtaş türküleriyle renk kattı. Programda sahne alan sanatçılar sinevizyona yansıtılan Çanakkale Savaşı’na ait görüntüler eşliğinde türkülerini söyledi. Türk askerinin kahramanlığı, vatan sevgisi ve fedakarlığı kısa skeçler eşliğinde sahnede canlandırıldı. Salondaki izleyicileri duygulandıran program büyük takdir topladı.



“Şehitlerimize çok şey borçluyuz”


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır. Fakat hepimiz tarafından görülebileceği üzere Çanakkale Savaşları, başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Türk askerinin Çanakkale Savaşlarında verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının sergilediği kahramanlık, dünyada çok az millete nasip olacak bir destanıdır. Çanakkale Savaşlarını benzersiz kılan, işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeri ile boğazı kuşatıp arsızca saldırmasına aldırmayıp gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden aziz Mehmetçik’tir. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürerek, işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçik’tir. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna ’ya şehit ol, ya gazi’ demek suretiyle, vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan analardır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:48
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de Vali’den
    1. Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de..
    2. Trafik polislerine yeni kıyafet
    3. Serkan Yazıcı’dan şehitlere vefa..
    4. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    5. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    6. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul..
    7. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    8. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    9. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    10. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    11. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    12. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    13. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    14. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    15. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    16. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    17. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    18. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    19. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    20. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    21. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    22. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    23. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    24. Başkan Alıcık; “Nazillimiz için..
    25. Yüksek gerilim hattına değerek ağır..
    26. Görgü tanığı, Hollanda saldırısını..
    27. Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına..
    28. (Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi:..
    29. Keiretsu Forum Türkiye ve Türk Hava..
    30. Başkent’in turist fabrikası..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti