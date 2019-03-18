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Çanakkale ruhu Metro İstanbul’da

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:54
Çanakkale ruhu Metro İstanbul’da

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısı ile Metro İstanbul’da Çanakkale ruhu yeniden yaşandı. Metroyu kullanan vatandaşlara 104 yıl önce vatan müdafaasındaki Mehmetçiğin kumanyası olan ekmek ve hoşaf dağıtıldı. Ayrıca Ümraniye Çarşı Metro İstasyonu’ndaki tiyatro gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısı ile çeşitli etkinliklere imza atarak Çanakkale ruhunu İstanbullulara yeniden yaşattı. Ümraniye Çarşı Metro İstasyonu’na kurulan dev stantta, Çanakkale’de vatan savunması yapan Mehmetçiğin o günkü kumanyası olan ekmek ve hoşaf dağıtıldı. Etkinliğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ve İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, standın başına geçerek hoşaf ve ekmekleri vatandaşlara bizzat ikram etti.


Etkinlik sırasında vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Onların anısına buradayız ve onları, sizlerle beraber rahmetle anıyoruz. Allah milletimize daha güzel günler, daha güzel zaferler göstersin. İnşallah 31 Mart’ta büyük yerel yönetim zaferini de Ümraniye’de, İstanbul’da ve diğer illerde alacağız diyorum. Allah hepimize güzel günler nasip etsin. Ben hem Yeni Zelanda’da yaşanan vahşette 49 kişinin şehit olması, hem de Çanakkale Zaferi’nde şehit olanlar adına sizlerden Fatiha diliyorum” dedi.


Vatandaşlara ekmek ve hoşaf dağıtımı esnasında İHA mikrofonuna konuşan Dr. Hayri Baraçlı şunları söyledi: “Çanakkale Zaferi’nin hem ülke adına, hem de ülkenin gençliği ve ülkede yaşayanlar adına bizler şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimizi de rahmetle anarken geleceğin Türkiye’sini oluşturmak adına buralardayız. Onun için vatandaşlarımızla beraber, o gün askerlerimizin yediği hoşaf ve kuru ekmeği dağıtarak onlara buradan rahmet diliyoruz. Allah milletimize büyük zaferler nasip etsin.”


İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu ise şu açıklamalarda bulundu: “Amacımız o günkü şartlarda bu büyük zaferi kazanan aziz şehitlerimizin, gazilerimizin hangi şartlarda yaşadıklarını, ne yiyip ne içtiklerini şimdiki kuşaklara göstermek. Arpa ekmeği ve hoşaf, hak ettikleri buydu. Onlar bu ülke uğruna, aziz memleketimiz uğruna canlarını feda ettiler. Allah’tan rahmet diliyorum, rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Tabi bu arada bütün şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ecdadımız ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Son olarak Yeni Zelanda’da bir Cuma namazı çıkışında şehit edilen aziz kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Yapanları da şiddetle lanetliyorum.”


Ümraniye Belediye Başkanı adayı İsmet Yıldırım da açıklamasında şunları söyledi: “Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde Ümraniye Çarşı Metro durağımızda, İBB Metro İstanbul ile birlikte bir etkinlik yapıyoruz. 104 yıl evvel dağıtılan arpa ekmeği ve hoşafı vatandaşlarımız, çocuklarımız, hanımlarımız hatırlasınlar ki, o günleri nasıl kazanmışız, o iman ve ruhla nasıl muzaffer olmuşuz. Tabi o zamanki Çanakkale ruhu, 15 Temmuz’da aynı ruhla vatanımız, cumhuriyetimiz yeniden, tabiri caizse ikinci cumhuriyet olarak kuruldu. Bu ruh hiç kaybolmayacak. Ben şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Bizlere de şefaatçi olurlar inşallah.”


Daha sonra metro istasyonu içerisinde kurulan sahnede, Çanakkale Zaferi’nin hangi zor şartlarda kazanıldığını gözler önüne seren tiyatro oyunu sergilendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, tiyatro oyunu ve ardından gösterilen mini belgeseli ilgiyle izledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:54
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