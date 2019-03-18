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"Çanakkale ruhu birlik ruhudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "Bizim Çanakkale ruhunu çok iyi anlamız lazım. Çanakkale ruhu birlik ruhudur. Çanakkale ruhu farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, milli şuur, birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmektir"

18 Mart 2019 Pazartesi 17:18
"Çanakkale ruhu birlik ruhudur"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çanakkale ruhunu çok iyi anlamız lazım. Çanakkale ruhu birlik ruhudur. Çanakkale ruhu farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, milli şuur, birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmektir." dedi.

Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Tarıma Değer Katanlar, Kırsal Kalkınma Günleri ve 2018 Yılı Yatırımlarının Toplu Açılışı" programında yaptığı konuşmada, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kahramanca çarpışan ve vatanı emanet bırakan şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Çanakkale ruhunun önemine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çanakkale ruhu sadece geçmişin değil geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Çanakkale'de, Türk, Kürt, Laz, Zaza, Çerkez ve Arap ile çok çeşitli coğrafyalardan insan kucak kucağa yatıyor. Hep beraber bu vatanı savundular, bu vatana yönelik saldırılara canlarını feda ettiler. Bizim Çanakkale ruhunu çok iyi anlamız lazım. Çanakkale ruhu birlik ruhudur. Çanakkale ruhu farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, milli şuur, birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmektir."

Yeni Zelanda'da katledilen 50 Müslüman şehidi rahmetle andığını belirten Yılmaz, "Aslında Çanakkale ile bu olay arasında önemli bir bağ olduğunu düşünüyorum. İslam dünyasında çatışmalar devam ettiği sürece başkalarına hedef olmaya devam edeceğiz. Bizim bu saldırılar karşısında birliğimizi beraberliğimizi sağlamamız lazım. Küçük hesapları bir tarafa bırakıp, farklılıklarımızı çatışma meselesi haline getirmeden, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak yaşayıp birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, tarım alanında ilde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine değinerek, sadece 2018 yılında 30 milyon lira tutarındaki 13 projenin tamamlandığını kaydetti.

Şehirdeki en önemli sektörün tarım olduğunu aktaran Yılmaz, "2002-2018 döneminde Bingöl'deki üreticilere 502 milyon lira destek verildi." dedi.

Yılmaz, kentte yapımı süren SÜTAŞ yatırımının Türkiye'nin en büyük özel sektör yatırımlarından biri olduğunu belirterek, "SÜTAŞ, Bingöl'e sınıf atlatan bir yatırım olacak." ifadesini kullandı.

Programda başarılı çiftçilere ödül verilmesinin ardından 2018 yılında tamamlan 13 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de katıldı.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:18
  1. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  2. Bingöl

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