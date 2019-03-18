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Çanakkale ruhu Artvin'de yaşatıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk :- "Çanakkale destanı, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir"

18 Mart 2019 Pazartesi 18:30
Çanakkale ruhu Artvin'de yaşatıldı

ARTVİN (AA) - Artvin’de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale ruhunu canlandırmak amacıyla program düzenlendi.

Artvin Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında, Atapark mevkisinde toplanan yüzlerce kişi mehteran takımı eşliğinde Artvin Valiliği önüne kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Çanakkale Savaşı'nda yaşananlar Artvin Öztürk Serengil Sahnesi Tiyatro topluluğu oyuncularınca canlandırıldı.

Gösteri için hazırlanan siperler, mevziler, kağnı arabaları ve sıhhiye çadırları, gerçeği aratmazken, kağnılarla cephane götürülmesi, Seyit onbaşının temsili olarak sırtında mermi taşıması ve hazırlanan siperlerde yaşanan savaş ile burada askerlerin şehit olmasının canlandırıldığı gösteri vatandaşları duygulandırdı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duayla devam eden programda konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 104 yıl önce Çanakkale’de yazılan destanı, o destanın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Doruk, "Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan Çanakkale destanı, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin ruh röntgeninin çekildiği yer olduğunu söyledi.

Kocatepe "Bundan 104 yıl önce dedelerimizin vatan sevgisi, göğsünü vatanı için siper eden o ruh bugün burada Artvin’de Milli İrade Meydanı'nda. O ruh var ya işte o ruh Çanakkale’yi de geçilmez etti. 15 Temmuz'da İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü de geçilmez etti. Allah'ın izni ile bugünden de yarından da dünden de emin bir millet var." ifadesini kullandı.

Program sonrası Türk Kızılay Artvin Şubesince Çanakkale Savaşı'nda askere verilen üzüm hoşafı, buğday çorbası ve buğday ekmeği ikram edildi.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:30
  1. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü
  2. Artvin

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