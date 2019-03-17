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Çanakkale ruhu Afyonkarahisar’da yeniden yaşandı

Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleriyle Üniversite Akademik Araştırma Topluluğu (ÜNİAK) işbirliğinde düzenlenen “Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi”nde ünlü Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, Afyonkarahisarlılarla buluştu.

17 Mart 2019 Pazar 18:58
Çanakkale ruhu Afyonkarahisar’da yeniden yaşandı

Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleriyle Üniversite Akademik Araştırma Topluluğu (ÜNİAK) işbirliğinde düzenlenen “Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi”nde ünlü Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, Afyonkarahisarlılarla buluştu.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen geceye konuşmacı olarak katılan Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer “Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi” isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri, Kadın Kolları Temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ÜNİAK Topluluk Başkanı Onur Meres, ÜNİAK Topluluk üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan programda şair Serdar Tuncer; şiir dinletileriyle, gençlerde Çanakkale ruhunu tekrar canlandırdı. Afyonkarahisar Belediyesi ve ÜNİAK işbirliğinde düzenlenen programa konuk olan Serdar Tuncer, şiirleri ve kendine özgü muhabbeti ile gençlere Çanakkale Zaferi’ni anlattı. Tuncer, Milli Şair M. Akif Ersoy’un hayatından kesitler de anlatarak şiirlerini okudu.


Çanakkale Savaşı’nda gerçekleşen kahramanlıklardan söz eden Tuncer, çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılara vatan sevgisinin neden değerli olduğunun önemini anlattı. Gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ünlü Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer’i Afyonkarahisar’da böylesi anlamlı bir programa davet ederek ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. ÜNİAK tarafından programa ilişkin yapılan işbirliği teklifini büyük bir mutlulukla kabul ettiğini aktaran Başkan Çoban, düzenlenen programa gençlerin büyük ilgi göstermesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade ederek ÜNİAK topluluk üyelerini tebrik etti. 31 Mart’ta yapılacak seçimlere de değinen Başkan Çoban, “31 Mart’ta da sadece Afyonkarahisarımızda değil, ilçelerimizde, beldelerimizde değil inşallah Türkiye’nin tamamında da bu güzel istikrar, bu güzel faaliyetler, hizmetler artarak devam eder” diye konuşarak söyleşinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:58
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