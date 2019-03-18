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Çanakkale ruhu Adıyaman Üniversitesinde anlatıldı

Adıyaman Üniversitesi Genç Tarihçiler Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:48
Çanakkale ruhu Adıyaman Üniversitesinde anlatıldı

Adıyaman Üniversitesi Genç Tarihçiler Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevzat Artuç’un konuşmacı olarak katıldığı, Çanakkale Savaşı’nın Anlamı ve Önemi Konferansı düzenlendi.


Konferansta ayrıca Adıyaman Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan dinleyicilere gazilerin Anılarından kesitler sundu.


Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Doç. Dr. Nevzat Artuç, Çanakkale Savaşı’nın anlam ve önemine değindi. Çanakkale Savaşı’nın Türklerin emperyalist güçlere karşı bir başkaldırı hareketi olduğunu belirten Artuç, "Bu zafer, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri bir deha olarak kabul edilişinin resmidir. Çanakkale Zaferi milli mücadeleye ilham kaynağı olurken, itilaf devletlerinin planlarını da altüst etmiştir. Bu zafer sonucunda Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır” dedi.


Çanakkale Savaşı’nın sadece Türk tarihi için değil dünya tarihi için de büyük önem arz ettiğini vurgulayan Artuç, “Bu savaş itilaf devletlerinin gözlerinin nasıl karardığını ve her şeyi göze aldıklarını bizlere göstermiştir. Herkes 1915’teki Ermeni soykırımından bahsederken asıl soykırım 1912’de Balkanlar’da Müslüman ve Türklere karşı yapılmıştır. Bunun yanı sıra itilaf devletleri Çanakkale’de ilk defa kimyasal silah kullanmışlardır. Bunu tarih kitapları yazmayabilir, ancak bizler arşivlerden rahatlıkla bulabiliriz. Bununla da kalmıyor, Uluslararası Savaş Kanunu’na uyulmayarak hastaneler ve ambulanslara ateş açılıyor, İngilizler 1916-1917’de bizlere ait olan tarihi eserleri de hedef alıyorlardı. Nitekim milletimizin azmi ve imanı bu büyük mücadeleden muzaffer şekilde ayrılmamızı sağlamıştır” dedi.


Adıyaman Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan ise konuşmasında, “Bizler 1974’te ölmemek için bedenimizi eğitimlerde çok iyi terlettik. NATO’nun bizlere vermiş olduğu silahlar her ne kadar iki saatin ardından tutukluk yapıp bizleri yarı yolda bıraksa da, bizler G3 marka silahlarımızla terimizin son damlasına kadar çatıştık ve bayrağımızı en tepeye dikmeyi başardık. Zaman ilim, bilim ve teknoloji zamanına döndü. Siz gençlere düşen görev bizler nasıl ki bedenimizi bu vatan için o dönemde terlettiysek sizler de şimdi beyninizi bu vatan için terleteceksiniz. Çalışacaksınız, üreten toplum olacaksınız. Minnetsiz ve dik duruşa sahip olacaksınız. Allah, bu millete zeval vermesin” diye konuştu.


Konferansın ardından Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Salahadin Gök ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Ali Pektaş tarafından, konferansın konuşmacıları Doç. Dr. Nevzat Artuç ve Ahmet Okutan’a üniversite külliyesinde adlarına dikilmiş fidanın sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:48
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