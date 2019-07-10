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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat Çan’da ziyaretlerde bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat Çan’da ziyaretlerde bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat Çan’da ziyaretlerde bulundu.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, Çan İlçesinde Onsekiz Mart Çan Meslek Yüksek okulu ve ilçelerde resmi kurumları ziyaret ederek görevde bulunduğu sürece neler yapılacağı hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, Çan İlçesindeOnsekiz Mart Çan Meslek Yüksek okulu veilçelerde resmi kurumları ziyaret ederekgörevde bulunduğu sürece neler yapılacağı hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi. Önce Çan Meslek Yüksek Okulu ve Çan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunu ziyaret eden Rektör Prof.Dr.Sedat Murat okul hakkında genel bilgi aldı. Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Kurt ve Çan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Akın Arslan, okul ve bölümler hakkında kısa bir bilgi vererek bölümlerin elde ettiği başarıları anlattı. Yapılan konuşmaların ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat kısa bir konuşma yaparak” zamanı iyi değerlendirmemiz lazım, iki günü eşit olan kaybetmiş demektir. Her gün daha verimli olarak çalışmalıyız. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bütün fakülteleri, yüksekokulları , meslek yüksek okulları ile güzel başarılar sağlayacağız. En büyük hedefim de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini Araştırma Üniversitesi yapma planım var. Bunun içinde çok çalışmamız lazım .”şeklinde konuştu. Çan Meslek Yüksek Okulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından Rektör Prof.Dr. Sedat Murat, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Kurt ve Çan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Akın Arslan ile birlikteÇan İlçeKaymakamıMustafa Gürdal’lı makamında ziyaret etti. Kaymakam Gürdal ile kısa bir görüşme yapan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ,Buradan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret etti. Çan Uygulamalı Birimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Kurt ve Çan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Akın Arslan’ında bulunduğu ziyarette, Başkan Bülent Öz, ile okulda yapılacak olan yenilikler ve açılacak olan yeni bölümler ile ilgili bilgi paylaşımda bulundular. Yapılan Ziyaretten memnun olduğunudile getiren Çan BelediyeBaşkanı Bülent Öz, ”Üniversitemiz için yapılması geren ne varsa elimizden geldiğinden fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Sadece ben değil STK’larında bu konuda yardımcı olacağına eminim. Ortak düşünceler ve kararlar doğrultusundaÇan için güzel projelere de imza atabiliriz.” şeklinde konuştu. Ziyarette Çan Esnaf odası Başkanı Emin Görgün ve Esnaf Kefaletkooperatifi BaşkanıDavut Tekne de v sahipliği yaptı. Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Bülent Öz, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan vazo hediye etti. Makam ziyaretlerinin ardındanRektör Murat, daha sonra Kale Seramik fabrikalarını ziyaret etti. Çanakkale Seramik Fabrikaları Ar-GE ve Kale Sinterflex’i ziyaret eden Rektör Murat, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
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