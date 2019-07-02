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"Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" protokolü imza töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı- SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:- "1915'te Tıbbiyye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 1921'de hiç mezun veremedi.Çanakkale'de öncü meslektaşlarımızın muhteşem hatıralarının yaşatılacağı bir müze açmak çok şükür bizlere nasip oldu"- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir:- "Müze Çanakkale tarihi alanda en çok ziyaret edilen noktaların başında yer almaya başladı. Her geçen gün de artan bir ziyaretçi yoğunluğu var. Kullanılan orijinal eserler Çanakkale ruhuna büyük bir katkı sağlamıştır"

02 Temmuz 2019 Salı 14:39
"Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" protokolü imza töreni

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

SBÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ile diğer ilgililer katıldı.

Prof. Dr. Erdöl, törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda kurulacak müze için protokol imzaladıklarını ifade etti.

Müzenin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin devamı olarak kurulan üniversite için çok büyük anlam ve önem ifade ettiğini dile getiren Erdöl, Çanakkale Savaşı'nda, herkesin cepheye gönüllü olarak müdahil olduğunu, Tıbbiyelilerin de Çanakkale'de ve görev verilen her yerde Mehmetlere şifa olanlardan ya da bu toprakları vatan kılmak için şehadet şerbetini içenlerden olmayı seçtiklerini aktardı.

Erdöl, 1915'te tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bir yıl kapalı kaldığını ve Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915'te Tıbbiyye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 1921'de hiç mezun veremedi.
Çanakkale'de öncü meslektaşlarımızın muhteşem hatıralarının yaşatılacağı bir müze açmak çok şükür bizlere nasip oldu. Bu müzeyi gezen vatandaşlarımız öncü meslektaşlarımızın milli mücadeledeki cesaret ve fedakarlıklarını hissederek yaşayacaklardır.
Çanakkale alan başkanlığına destekleri için teşekkür ediyorum."

- "Kullanılan orijinal eserler Çanakkale ruhuna büyük katkı sağlamıştır"

İsmail Kaşdemir de Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda görev yapmanın sorumluluğuyla çalışmalarını devam ettirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu müstesna topraklara hizmet ederken bir gün hiç beklemediğimiz bir anda Sağlık Bilimleri Üniversitemizden bize bir heyet geldi. 'Biz de buraya yapılan hizmetlere katkı vermek, Çanakkale ruhunun daha fazla hissettirilmesine yardımcı olmak istiyoruz.' dediler. Böyle bir teklifle gelince biz çok mutlu olduk. Arkadaşlarımız çalışmaya başladıktan sonra tarihi alanda Çanakkale Şehitlikleri'nde büyük bir eksiklik olan bir askeri hastane müzesinin tamamlanmasında büyük bir rol oynandı ve büyük de bir açığı kapatmış olduk. Şükür ki sizinle beraber tamamladığımız müze Çanakkale tarihi alanda en çok ziyaret edilen noktaların başında yer almaya başladı. Her geçen gün de artan bir ziyaretçi yoğunluğu var. Kullanılan orijinal eserler Çanakkale ruhuna büyük bir katkı sağlamıştır."

Kaşdemir, bu hizmet için Prof. Dr. Erdöl ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, konuşmaların ardından protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:39
  1. Cevdet Erdöl
  2. Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi
  3. çanakkale savaşları gelibolu tarihi alan başkanlığı
  4. İsmail Kaşdemir
  5. Protokol imza töreni
  6. SBÜ

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