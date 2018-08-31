Çanakkale KYK ve özel yurtlar adresleri Çanakkale yurt fiyatları
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Çanakkale'de hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Çanakkale KYK yurtları nasıl, Çanakkale KYK yurdu fiyatları, Çanakkale KYK erkek yurdu, Çanakkale yeni KYK yurdu, Çanakkale Safiye Hüseyin öğrenci yurdu, Çanakkale Biga devlet yurdu, Çanakkale Safiye Hüseyin yurdu, Çanakkale devlet yurt fiyatları31 Ağustos 2018 Cuma 16:22
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Çanakkale'de hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Çanakkale KYK yurtları nasıl, Çanakkale KYK yurdu fiyatları, Çanakkale KYK erkek yurdu, Çanakkale yeni KYK yurdu, Çanakkale Safiye Hüseyin öğrenci yurdu, Çanakkale Biga devlet yurdu, Çanakkale Safiye Hüseyin yurdu, Çanakkale devlet yurt fiyatları
Çanakkale Devlet (KYK) Yurt Listesi, Adres ve Telefon Bilgileri
AHMET BİCAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 316-6330,0(286) 316-6331
Faks: 02863161968
Adres ::
KALAFAT KÖYÜ MERKEZ MAH.NO:241 BİGA ÇANAKKALE
ÇANAKKALE KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 220-0084,0(286) 220-0086,0(286) 220-0087
Faks: 02862200083
Adres ::
BARBAROS MAH. PROF.DR. SEVİM BULUÇ CAD. NO:8/8 ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ ÇANAKKALE
GELİBOLU YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 02865663598
Adres : Alaaddin Mah.Armatör Yakup Aksoy Caddesi No:76 GELİBOLU-ÇANAKKALE
KERİME SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 502-0530,0(286) 502-0531,0(286) 502-0532
Faks: 02865020534
Adres : İsmetpaşa Mah. 55. Sok. No:18 ÇANAKKALE
SAFİYE HÜSEYİN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 02862180574
Adres : BARBAROS MAH. PROF. DR. SEVİM BULUÇ CAD. NO:80 TERZİOĞLU KAMPÜSÜ ÇANAKKALE
ÇANAKKALE YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 218-0900,0(286) 218-0901
Faks: 02862180889
Adres : BARBAROS MAH. BİLGİN SOK. NO:1 ÇANAKKALE/MERKEZ
BİGA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 335-8881,0(286) 335-8882,0(286) 335-8883
Faks: 02863358731
Adres : ARMUTLU MEVKİİ NO.2 AĞAKÖY BİGA-ÇANAKKALE
ADİLE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 02862181159
Adres : BARBAROS MAH. ŞEKERPINAR CAD. NO:2 ÇANAKKALE
TERZİOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 220-0131,0(286) 220-0132,0(286) 220-0133,0(286) 220-0134
Faks: 02862200135
Adres : BARBAROS MAHALLESİ ÜSTÜN KORUGAN CADDESİ NO:3A ÇANAKKALE
NUSRAT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 502-0006,0(286) 502-0007,0(286) 502-0008
Faks: 02865020009
Adres : İsmetpaşa Mah. 35. Sok. No:6 Merkez/ÇANAKKALE
GÖKÇEADA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 887-2273,0(286) 887-2274,0(286) 887-2275
Faks: 02868872276
Adres : YENİ BADEMLİ SU DEĞİRMENİ MEVKİİ No:202 KALEKÖY GÖKÇEADA ÇANAKKALE
Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler
Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.
2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.
3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.
4- Şehit ve gazi çocukları.
5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.
Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.
Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?
1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.