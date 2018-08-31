Çanakkale KYK ve özel yurtlar adresleri Çanakkale yurt fiyatları

14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Çanakkale'de hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Çanakkale KYK yurtları nasıl, Çanakkale KYK yurdu fiyatları, Çanakkale KYK erkek yurdu, Çanakkale yeni KYK yurdu, Çanakkale Safiye Hüseyin öğrenci yurdu, Çanakkale Biga devlet yurdu, Çanakkale Safiye Hüseyin yurdu, Çanakkale devlet yurt fiyatları

Çanakkale Devlet (KYK) Yurt Listesi, Adres ve Telefon Bilgileri

AHMET BİCAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(286) 316-6330,0(286) 316-6331

Faks: 02863161968

Adres ::

KALAFAT KÖYÜ MERKEZ MAH.NO:241 BİGA ÇANAKKALE

ÇANAKKALE KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(286) 220-0084,0(286) 220-0086,0(286) 220-0087

Faks: 02862200083

Adres ::

BARBAROS MAH. PROF.DR. SEVİM BULUÇ CAD. NO:8/8 ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ ÇANAKKALE

GELİBOLU YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 02865663598

Adres : Alaaddin Mah.Armatör Yakup Aksoy Caddesi No:76 GELİBOLU-ÇANAKKALE

KERİME SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(286) 502-0530,0(286) 502-0531,0(286) 502-0532

Faks: 02865020534

Adres : İsmetpaşa Mah. 55. Sok. No:18 ÇANAKKALE

SAFİYE HÜSEYİN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 02862180574

Adres : BARBAROS MAH. PROF. DR. SEVİM BULUÇ CAD. NO:80 TERZİOĞLU KAMPÜSÜ ÇANAKKALE

ÇANAKKALE YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(286) 218-0900,0(286) 218-0901

Faks: 02862180889

Adres : BARBAROS MAH. BİLGİN SOK. NO:1 ÇANAKKALE/MERKEZ

BİGA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(286) 335-8881,0(286) 335-8882,0(286) 335-8883

Faks: 02863358731

Adres : ARMUTLU MEVKİİ NO.2 AĞAKÖY BİGA-ÇANAKKALE

ADİLE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 02862181159

Adres : BARBAROS MAH. ŞEKERPINAR CAD. NO:2 ÇANAKKALE

TERZİOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(286) 220-0131,0(286) 220-0132,0(286) 220-0133,0(286) 220-0134

Faks: 02862200135

Adres : BARBAROS MAHALLESİ ÜSTÜN KORUGAN CADDESİ NO:3A ÇANAKKALE

NUSRAT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(286) 502-0006,0(286) 502-0007,0(286) 502-0008

Faks: 02865020009

Adres : İsmetpaşa Mah. 35. Sok. No:6 Merkez/ÇANAKKALE

GÖKÇEADA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(286) 887-2273,0(286) 887-2274,0(286) 887-2275

Faks: 02868872276

Adres : YENİ BADEMLİ SU DEĞİRMENİ MEVKİİ No:202 KALEKÖY GÖKÇEADA ÇANAKKALE

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4- Şehit ve gazi çocukları.

5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.